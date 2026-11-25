Armador rima com cobrador de pênaltis. Sem os lesionados Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski, no domingo à noite, em Bérgamo, contra a Atalanta, o técnico da Inter, Cristian Chivu, escolheu Petar Sucic para substituir o turco também na cobrança de pênalti. Ele fez o 4 a 2 provisório antes de a equipe sofrer o empate.
A escolha deve se repetir nesta noite, em San Siro, onde o Stuttgart enfrenta a Inter pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O croata é favorito à vaga à frente da defesa, superando Stankovic, com Barella e Mkhitaryan ao seu lado. Mkhitaryan, por sua vez, leva vantagem sobre Curtis Jones.
Spence pode novamente ser o escolhido no lugar de Diouf, enquanto o outro inglês, Stones, começa no banco. Provavelmente ao lado de Lautaro e dos jovens Bovo e Lavelli, que, portanto, não poderão disputar nesta tarde o jogo atrasado da Inter sub-23 pela Serie C, fora de casa contra o Audace Cerignola.
Também sem Bonny, os campeões italianos chegam ao confronto com 6 pontos na tabela, fruto das duas últimas vitórias, contra Shakhtar e Feyenoord, após as derrotas para Real Madrid e Bruges. É um ponto a menos que os alemães, que têm 7 e convivem com a dúvida sobre Angelo Stiller. Na defesa joga Jeltsch, nascido em 2006 e apontado como possível alvo da Inter no mercado.
O árbitro será o francês François Letexier, auxiliado pelos compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, com Romain Lissorgue como quarto árbitro. Os holandeses Dennis Higler e Pol van Boekel estarão no VAR.
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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Reservas: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Carlos Augusto, Diouf, Jones, Stankovic, Bovo, Luis Henrique, Lautaro e Lavelli. Técnico: Chivu.
STUTTGART (3-4-1-2): Seimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Leweling, Stiller, Promer, Mittelstadt; Fuhrich; Undav, Demirovic. Reservas: Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Jaqeuz, Spalt, Karazor, Malanga, Pejcinovic, Nartey, Tomas, Assignon e El Khannouss. Técnico: Hoeness.