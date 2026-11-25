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Jurgen Klinsmann está em clima de comparações.

O ex-atacante alemão, que jogou por Inter e Stuttgart, adversários na Champions League no San Siro, declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "No momento, Pio Esposito está um passo à frente de Nicolò Tresoldi, que, porém, tem um talento enorme. Nos próximos meses, veremos se ele consegue dar o salto, mas acho que sim. Seria importantíssimo tê-lo para as duas seleções, Itália e Alemanha, mas certas decisões precisam ser tomadas com o coração, são individuais e devem ser respeitadas".

"Sou fã de Pio Esposito, é um espetáculo vê-lo jogar. Para mim, ele se parece com Aldo Serena: está sempre no lugar certo, é forte e inteligente ao proteger a bola e marcar gols. Eu identificava mais os espaços, corria muito, podia ir para a esquerda ou para a direita: sou um pouco mais parecido com Thuram, vai".

"Chivu tem três pesos-pesados no ataque: além de Pio, Thuram recuperou seu ritmo e, aos poucos, depois da lesão, Lautaro voltará ao nível que conhecemos. Estamos em novembro, este time precisa estar na disputa na primavera, quando tudo acontece a 200 por hora".

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"Enquanto você estiver disputando todas as competições, sobretudo a Champions, é bom ter três jogadores excepcionais e fazer algum rodízio: com tantos jogos, não dá para insistir em apenas uma dupla titular. Mas, se você for eliminado, corre o risco de afetar um pouco o espírito do grupo, porque os três, com razão, são ambiciosos e gostariam de jogar sempre. E quem fica de fora? Marcus tem características únicas, Lautaro é a cara da Inter e Pio faz a Itália feliz".

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"Fuhrich lembra um pouco meu grande amigo Alessandro Bianchi: você nunca sabe para que lado ele vai, é sempre perigoso e dá muitas assistências".

"Foi no Stuttgart que me tornei um jogador de verdade, e a última imagem que tenho de lá é a final da Copa da Uefa perdida para o Napoli em 1989: poderíamos ter vencido, mas a diferença era Diego Armando Maradona. Ainda me lembro dos malabarismos dele com a bola no aquecimento, ficamos deslumbrados".