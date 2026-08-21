Inter x Monza começa em 22 de agosto de 2026, às 12h30 EST e 17h30 GMT.
Inter x Monza marca o início da Serie A 2026-27
A Inter inicia a defesa do título da Serie A no San Siro contra o recém-promovido Monza, cuja última passagem pela elite terminou com uma derrota neste estádio icônico.
A Inter conquistou de forma convincente seu 21º título da Serie A na temporada passada, com 11 pontos de vantagem, marcando o maior número de gols (89) e sofrendo o quarto menor número, empatado com outros times (35). Em sua temporada de estreia no comando, o técnico Cristian Chivu se tornou apenas o quinto treinador a vencer o Scudetto em seu primeiro ano no clube. A Inter não conquista títulos consecutivos da liga desde 2009-10. Denzel Dumfries é uma baixa importante, enquanto a dupla defensiva inglesa John Stones e Djed Spence chegou para reforçar a linha de defesa.Getty Images
O Monza voltou à elite após um ano de ausência por meio dos playoffs de acesso da Serie B, empatando em 2 a 2 no agregado na final, antes de garantir a promoção por posição na liga. O novo técnico Ivan Jurić comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Avellino, equipe de divisão inferior, na última sexta-feira para avançar na Coppa Italia, mas o início de temporada da equipe na Serie A dificilmente poderia ser mais duro, com uma visita aos atuais campeões. Sua partida mais recente na elite foi no San Siro, em uma derrota por 2 a 0 para o Milan. Os Biancorossi terminaram na lanterna da tabela de 2024-25 com 18 pontos. Uma melhora em relação a isso é indispensável se quiserem sobreviver desta vez.Getty Images
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
- A Inter não tem grandes preocupações com lesões, enquanto Matteo Pessina ficará fora de ação pelo Monza por pelo menos quatro meses após um problema no joelho.
- O Monza marcou 2 ou mais gols em seis de seus últimos oito jogos competitivos fora de casa.
- Lautaro Martinez não conseguiu marcar em suas últimas duas aparições em confrontos diretos, mas havia balançado as redes cinco vezes em quatro jogos anteriores contra o Monza.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Inter de Milão x A.C. Monza
Time titular
Técnico
- C. Chivu
- I. Juric
A Inter chega para a estreia sem Henrikh Mkhitaryan, que está suspenso. Cristian Chivu ainda não tem uma provável escalação confirmada neste momento, e nenhuma ausência por lesão foi listada. Mais atualizações do elenco serão adicionadas mais perto do apito inicial.
O Monza não tem suspensões nem lesões listadas nos dados disponíveis. Ivan Juric conta com todo o elenco à disposição antes do retorno de sua equipe à Serie A, embora uma escalação confirmada ainda não tenha sido divulgada.
Forma
Os últimos cinco resultados da Inter abrangem tanto a pré-temporada quanto as semanas finais da campanha anterior. Nesse período, a equipe soma três vitórias, um empate e um empate, com nove gols marcados e sete sofridos. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Juventus na pré-temporada, e também empatou por 1 a 1 com o AC Milan antes de vencer o Manchester City. Seu último resultado competitivo foi um empate por 3 a 3 com o Bologna na Serie A, em maio.
Os últimos cinco jogos do Monza contam uma história mais irregular. A equipe tem duas vitórias, dois empates e uma derrota, com dez gols marcados e dez sofridos. Seu compromisso mais recente terminou em 3 a 3 contra o Calcio Padova em um amistoso, e registrou seu melhor resultado da pré-temporada com uma vitória por 4 a 2 sobre o Milan Futuro. Sua última partida competitiva foi uma derrota por 2 a 0 para o Catanzaro na Serie B, ainda em maio.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2025, quando a partida terminou em 2 a 2 com o Monza como mandante nominal. Antes disso, a Inter venceu o Monza por 3 a 2 em uma partida da Serie A no Giuseppe Meazza, em março de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, a Inter venceu duas vezes, o Monza não venceu nenhuma, e duas partidas terminaram empatadas, com as equipes também tendo ficado no 1 a 1 em um jogo da Serie A em setembro de 2024.