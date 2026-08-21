Campeonato Italiano - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter x Monza começa em 22 de agosto de 2026, às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Inter x Monza marca o início da Serie A 2026-27

A Inter inicia a defesa do título da Serie A no San Siro contra o recém-promovido Monza, cuja última passagem pela elite terminou com uma derrota neste estádio icônico.

A Inter conquistou de forma convincente seu 21º título da Serie A na temporada passada, com 11 pontos de vantagem, marcando o maior número de gols (89) e sofrendo o quarto menor número, empatado com outros times (35). Em sua temporada de estreia no comando, o técnico Cristian Chivu se tornou apenas o quinto treinador a vencer o Scudetto em seu primeiro ano no clube. A Inter não conquista títulos consecutivos da liga desde 2009-10. Denzel Dumfries é uma baixa importante, enquanto a dupla defensiva inglesa John Stones e Djed Spence chegou para reforçar a linha de defesa.

Getty Images

O Monza voltou à elite após um ano de ausência por meio dos playoffs de acesso da Serie B, empatando em 2 a 2 no agregado na final, antes de garantir a promoção por posição na liga. O novo técnico Ivan Jurić comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Avellino, equipe de divisão inferior, na última sexta-feira para avançar na Coppa Italia, mas o início de temporada da equipe na Serie A dificilmente poderia ser mais duro, com uma visita aos atuais campeões. Sua partida mais recente na elite foi no San Siro, em uma derrota por 2 a 0 para o Milan. Os Biancorossi terminaram na lanterna da tabela de 2024-25 com 18 pontos. Uma melhora em relação a isso é indispensável se quiserem sobreviver desta vez.

Getty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A Inter não tem grandes preocupações com lesões, enquanto Matteo Pessina ficará fora de ação pelo Monza por pelo menos quatro meses após um problema no joelho.

O Monza marcou 2 ou mais gols em seis de seus últimos oito jogos competitivos fora de casa.

Lautaro Martinez não conseguiu marcar em suas últimas duas aparições em confrontos diretos, mas havia balançado as redes cinco vezes em quatro jogos anteriores contra o Monza.

Getty Images

Notícias das equipes e elencos

A Inter chega para a estreia sem Henrikh Mkhitaryan, que está suspenso. Cristian Chivu ainda não tem uma provável escalação confirmada neste momento, e nenhuma ausência por lesão foi listada. Mais atualizações do elenco serão adicionadas mais perto do apito inicial.

O Monza não tem suspensões nem lesões listadas nos dados disponíveis. Ivan Juric conta com todo o elenco à disposição antes do retorno de sua equipe à Serie A, embora uma escalação confirmada ainda não tenha sido divulgada.

Forma

Os últimos cinco resultados da Inter abrangem tanto a pré-temporada quanto as semanas finais da campanha anterior. Nesse período, a equipe soma três vitórias, um empate e um empate, com nove gols marcados e sete sofridos. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Juventus na pré-temporada, e também empatou por 1 a 1 com o AC Milan antes de vencer o Manchester City. Seu último resultado competitivo foi um empate por 3 a 3 com o Bologna na Serie A, em maio.

Os últimos cinco jogos do Monza contam uma história mais irregular. A equipe tem duas vitórias, dois empates e uma derrota, com dez gols marcados e dez sofridos. Seu compromisso mais recente terminou em 3 a 3 contra o Calcio Padova em um amistoso, e registrou seu melhor resultado da pré-temporada com uma vitória por 4 a 2 sobre o Milan Futuro. Sua última partida competitiva foi uma derrota por 2 a 0 para o Catanzaro na Serie B, ainda em maio.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2025, quando a partida terminou em 2 a 2 com o Monza como mandante nominal. Antes disso, a Inter venceu o Monza por 3 a 2 em uma partida da Serie A no Giuseppe Meazza, em março de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, a Inter venceu duas vezes, o Monza não venceu nenhuma, e duas partidas terminaram empatadas, com as equipes também tendo ficado no 1 a 1 em um jogo da Serie A em setembro de 2024.