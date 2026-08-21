Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Italiano
team-logoInter de Milão
Giuseppe Meazza
team-logoA.C. Monza
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Zapping

Traduzido por

Inter x Monza: prévia da Serie A, com os campeões iniciando a defesa do Scudetto

Campeonato Italiano
Inter de Milão
A.C. Monza
L. Martinez
D. Spence

Prévia completa de Inter x Monza no início da temporada 2026-27 da Serie A. Falamos sobre táticas, notícias das equipes, transferências e muito mais.

crest
Campeonato Italiano - Rodada 1
Giuseppe Meazza

Inter x Monza começa em 22 de agosto de 2026, às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Inter x Monza marca o início da Serie A 2026-27

A Inter inicia a defesa do título da Serie A no San Siro contra o recém-promovido Monza, cuja última passagem pela elite terminou com uma derrota neste estádio icônico.

A Inter conquistou de forma convincente seu 21º título da Serie A na temporada passada, com 11 pontos de vantagem, marcando o maior número de gols (89) e sofrendo o quarto menor número, empatado com outros times (35). Em sua temporada de estreia no comando, o técnico Cristian Chivu se tornou apenas o quinto treinador a vencer o Scudetto em seu primeiro ano no clube. A Inter não conquista títulos consecutivos da liga desde 2009-10. Denzel Dumfries é uma baixa importante, enquanto a dupla defensiva inglesa John Stones e Djed Spence chegou para reforçar a linha de defesa.

Lautaro Martinez finale Coppa ItaliaGetty Images

O Monza voltou à elite após um ano de ausência por meio dos playoffs de acesso da Serie B, empatando em 2 a 2 no agregado na final, antes de garantir a promoção por posição na liga. O novo técnico Ivan Jurić comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Avellino, equipe de divisão inferior, na última sexta-feira para avançar na Coppa Italia, mas o início de temporada da equipe na Serie A dificilmente poderia ser mais duro, com uma visita aos atuais campeões. Sua partida mais recente na elite foi no San Siro, em uma derrota por 2 a 0 para o Milan. Os Biancorossi terminaram na lanterna da tabela de 2024-25 com 18 pontos. Uma melhora em relação a isso é indispensável se quiserem sobreviver desta vez.

AC Milan v AC Monza - Serie AGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

  • A Inter não tem grandes preocupações com lesões, enquanto Matteo Pessina ficará fora de ação pelo Monza por pelo menos quatro meses após um problema no joelho.
  • O Monza marcou 2 ou mais gols em seis de seus últimos oito jogos competitivos fora de casa.
  • Lautaro Martinez não conseguiu marcar em suas últimas duas aparições em confrontos diretos, mas havia balançado as redes cinco vezes em quatro jogos anteriores contra o Monza.
Thuram Lautaro Inter ComoGetty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Inter de Milão x A.C. Monza

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Formação
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
3-4-2-1
1J. Martinez31Y. Bisseck95A. Bastoni25M. Akanji7P. Zielinski17A. Diouf20H. Calhanoglu23N. Barella32F. Dimarco10L. Martinez94F. Esposito1S. Pizzignacco15F. Delli Carri60E. Kouadio44A. Carboni7R. Mangas8F. Ondoa9P. Cutrone28A. Colpani19S. Birindelli14E. Akinsanmiro10G. Varela
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

A.C. Monza

Técnico

  • C. Chivu
  • I. Juric

A Inter chega para a estreia sem Henrikh Mkhitaryan, que está suspenso. Cristian Chivu ainda não tem uma provável escalação confirmada neste momento, e nenhuma ausência por lesão foi listada. Mais atualizações do elenco serão adicionadas mais perto do apito inicial.

O Monza não tem suspensões nem lesões listadas nos dados disponíveis. Ivan Juric conta com todo o elenco à disposição antes do retorno de sua equipe à Serie A, embora uma escalação confirmada ainda não tenha sido divulgada.

Forma

INT

INT - Sequência

KSC
V1-2
MCI
V1-1
MIL
E1-1
JUV
V1-2
BET
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MON

MON - Sequência

GAL
V0-2
ARI
D1-3
MIL
V4-2
BSP
E3-3
AVE
V3-0
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Os últimos cinco resultados da Inter abrangem tanto a pré-temporada quanto as semanas finais da campanha anterior. Nesse período, a equipe soma três vitórias, um empate e um empate, com nove gols marcados e sete sofridos. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Juventus na pré-temporada, e também empatou por 1 a 1 com o AC Milan antes de vencer o Manchester City. Seu último resultado competitivo foi um empate por 3 a 3 com o Bologna na Serie A, em maio.

Os últimos cinco jogos do Monza contam uma história mais irregular. A equipe tem duas vitórias, dois empates e uma derrota, com dez gols marcados e dez sofridos. Seu compromisso mais recente terminou em 3 a 3 contra o Calcio Padova em um amistoso, e registrou seu melhor resultado da pré-temporada com uma vitória por 4 a 2 sobre o Milan Futuro. Sua última partida competitiva foi uma derrota por 2 a 0 para o Catanzaro na Serie B, ainda em maio.

Histórico do confronto

Confrontos

Inter de MilãoEmpateA.C. Monza
4
1
0
Amistosos de clubes
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
3
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
2
FJ
Campeonato Italiano
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
5
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
0
FJ
13Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2025, quando a partida terminou em 2 a 2 com o Monza como mandante nominal. Antes disso, a Inter venceu o Monza por 3 a 2 em uma partida da Serie A no Giuseppe Meazza, em março de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, a Inter venceu duas vezes, o Monza não venceu nenhuma, e duas partidas terminaram empatadas, com as equipes também tendo ficado no 1 a 1 em um jogo da Serie A em setembro de 2024.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google