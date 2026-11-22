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Já se passaram 12 anos desde que Javier Zanetti usou pela última vez, em campo, a braçadeira de capitão da Inter. Era o dia de sua despedida do futebol e em campo, no colo da esposa Paula, estava o terceiro filho, o caçula, Tomas, então com pouco mais de três anos.

Doze anos depois, como se um ciclo se fechasse, o próprio Tomas Zanetti, ainda que por poucos minutos, teve a honra e o privilégio de usar em campo a braçadeira de capitão de uma equipe da Inter: a Inter sub-15.

CAPITÃO 12 ANOS DEPOIS - Oficialmente, Tomas não é o capitão da equipe sub-15 da Inter: a braçadeira pertence ao companheiro Ventura e, na ausência dele, ao vice Pacciolla. Hoje, porém, conforme informou o FcInter1908, na partida disputada pela manhã contra o Verona, que terminou em 1 a 1, após a saída dos dois capitães designados, a braçadeira foi parar no braço do terceiro filho de Zanetti, ainda que por poucos minutos, até o apito final.

NA INTER SÓ DESDE ESTE ANO - Para proteger o desenvolvimento do filho, Zanetti optou por fazê-lo começar em estreita ligação com a Inter, mas não diretamente em Interello. Tomas só chegou neste verão à equipe sub-15 treinada por Joan Moll, depois de passar pelas categorias de formação da Accademia Inter, clube-satélite e centro de formação do clube da Viale della Liberazione.

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MEIO-CAMPISTA COM A 6 - Ao contrário do pai, que começou e se desenvolveu como jogador de lado de campo e encerrou a carreira adaptando-se ao meio-campo, Tomas sempre jogou pelo meio, com a bola nos pés. Nunca quis vestir a camisa 4 do pai; seu número preferido é o 6. Todas são escolhas deliberadas. O objetivo da família e de "Toto", como é chamado pelos companheiros, sempre foi evitar comparações com nomes ilustres. Acima de tudo, os Zanetti sempre quiseram incentivar Tomas a conquistar cada minuto em campo. Em outras palavras, se ele se tornar jogador profissional, não será apenas por ser filho de Javier.