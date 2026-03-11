Inter, Thuram recuperado para o Atalanta. Bastoni em dúvida, Lautaro mira a Fiorentina

A enfermaria do Inter está lentamente esvaziando. Aqui estão as atualizações para o próximo jogo contra o Atalanta: de acordo com a Sky, Lautaro Martinez poderá retornar após o intervalo, ou em Florença contra a Viola ou contra a Roma, partida que será após a pausa para os jogos das seleções nacionais, na qual o argentino poderá ser convocado por Scaloni para disputar a Finalissima contra a Espanha. De qualquer forma, será feita uma tentativa para a Fiorentina, assim como para Hakan Calhanoglu, fora por uma lesão muscular.

AS CONDIÇÕES DE THURAM E BASTONI - Marcus Thuram, por outro lado, retornará no sábado contra o Atalanta: ele já começou a treinar na segunda-feira, continuou a trabalhar ontem e hoje está no grupo, após se recuperar da febre que o fez perder o clássico. Para Alessandro Bastoni, é preciso esperar, ele precisa se recuperar da contusão: levará alguns dias para saber se ele estará em campo contra o time de Bergamo.

O CALENDÁRIO - O Inter está atualmente envolvido em duas competições: Serie A e Coppa Italia. Estes são os próximos jogos, definidos até agora, que o Inter disputará:

Em 14/03/2026 às 15h na Série A contra o Atalanta (Inter x Atalanta)

Em 22/03/2026 às 20h45 na Série A contra a Fiorentina (Fiorentina x Inter)

Em 05/04/2026 às 20h45 na Série A contra a Roma (Inter x Roma)

Em 12/04/2026 às 15h na Série A contra o Como (Como - Inter)

Em 19/04/2026 às 15h na Série A contra o Cagliari (Inter x Cagliari)

Em 21/04/2026 às 21h na Coppa Italia contra o Como (Inter x Como)

Em 26/04/2026 às 15h na Série A contra o Torino (Torino - Inter)

Em 03/05/2026 às 15h na Série A contra o Parma (Inter x Parma)

Em 10/05/2026 às 15:00 na Série A contra a Lazio (Lazio - Inter)

Em 17/05/2026 às 15h na Série A contra o Verona (Inter - Verona)

Em 24/05/2026 às 15:00 na Série A contra o Bologna (Bologna - Inter)