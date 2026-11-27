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A Inter aproveita a boa fase de Marcus Thuram, mas começa a se perguntar sobre o futuro do atacante francês. Ele é o jogador do clube com o melhor desempenho ofensivo neste ano: em 2026, já participou de 23 gols na Serie A, com 15 gols e 8 assistências, superando seu recorde pessoal de 22 participações, estabelecido em 2024. Donyell Malen é o único à sua frente: o holandês da Roma soma 31 participações, com 26 gols e 5 assistências.

Nascido em 1997, Tikus chegou sem custos de transferência do Borussia Monchengladbach após a Inter vencer uma disputa com o Milan por sua contratação no verão de 2023. Desde então, fez 156 partidas pela Inter, com 57 gols e 37 assistências, e conquistou dois títulos da Serie A, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália.

Nesta temporada, Thuram também conseguiu fazer com que a ausência do capitão Lautaro Martinez não fosse sentida. O argentino acaba de voltar a ficar à disposição do técnico Cristian Chivu após um mês afastado por uma lesão muscular.

Agora, os dois integrantes da Thu-La disputam a vaga ao lado de Pio Esposito no ataque para o jogo contra o Genoa, na noite de sábado, em San Siro. O argentino está à frente na disputa, enquanto o francês pode começar no banco para descansar.

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A relação de Thuram com a Inter segue muito bem, mas terá de superar um obstáculo: a negociação para renovar seu contrato, que termina em junho de 2028.

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Em maio passado, antes da final da Copa da Itália que seria vencida contra a Lazio, o próprio Tikus declarou: "Não tenho um contrato tão longo quanto o de Lautaro (até 2029, nota da redação), mas, por enquanto, estou muito bem aqui".

As duas partes querem continuar juntas, mas precisam chegar a um acordo sobre os valores. Com um salário líquido de 6 milhões de euros por ano, Tikus é o quarto jogador mais bem pago da Inter, atrás de Lautaro (9 milhões), Barella e Calhanoglu (6,5 milhões).

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Resta saber se os representantes do jogador aceitarão uma parcela fixa menor, acompanhada de diversos bônus ligados ao desempenho individual e aos resultados da equipe, conforme orientação da Oaktree aos dirigentes da Inter.

Os dirigentes também conduzem negociações semelhantes com outros jogadores. Depois de garantir a permanência de Carlos Augusto, a primeira questão a resolver é a de Calhanoglu, cujo contrato termina ao fim desta temporada. Depois será a vez dos jogadores com vínculo até junho de 2028, como Dimarco (a opção de prorrogação por um ano já foi exercida), Bastoni e o próprio Thuram.

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A impressão é de que, caso cheguem propostas à altura, um destes dois últimos poderá ser negociado na próxima janela de verão. Não por acaso, a Inter acompanha jogadores mais jovens para suas posições, como o dinamarquês Provstgaard, da Lazio, e o alemão Jeltsch, do Stuttgart, para a defesa, além do português Varela, do Monza, e do senegalês Mendy, do Cagliari, para o ataque.