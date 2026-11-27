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A Inter aproveita a boa fase de Marcus Thuram, mas começa a se questionar sobre o futuro do atacante francês. Ele é o jogador da Inter com o melhor desempenho ofensivo neste ano: em 2026, já participou de 23 gols na Serie A, com 15 gols e oito assistências, superando sua marca pessoal de 22, estabelecida em 2024. Donyell Malen é o único que consegue superar esses números: o holandês da Roma soma 31 participações entre gols (26) e assistências (5).

Nascido em 1997, Tikus chegou sem custos de transferência do Borussia Monchengladbach após levar a melhor sobre o Milan na disputa por sua contratação no verão de 2023. Desde então, disputou 156 partidas pela Inter, com 57 gols e 37 assistências, e conquistou dois títulos da Serie A, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália.

Nesta temporada, Thuram também conseguiu fazer com que a ausência do capitão Lautaro Martinez não fosse sentida. Ele acaba de voltar a ficar à disposição do técnico Cristian Chivu após um mês afastado por uma lesão muscular.

Agora, a dupla Thu-La pode voltar a jogar junta no sábado à noite, em San Siro, contra o Genoa, com o francês à frente de Pio Esposito na disputa por uma vaga entre os titulares.

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A história de Thuram com a Inter segue em alta, mas terá de superar um obstáculo: a negociação para renovar seu contrato, que termina em junho de 2028.

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Em maio passado, antes da final da Copa da Itália que a Inter venceria contra a Lazio, o próprio Tikus declarou: "Não tenho um contrato tão longo quanto o de Lautaro (até 2029, nota da redação), mas, por enquanto, estou muito bem aqui".

As duas partes querem continuar juntas, mas precisam chegar a um acordo sobre os valores. Com um salário líquido de 6 milhões de euros por ano, Tikus é o quarto jogador mais bem pago da Inter, atrás de Lautaro (9 milhões), Barella e Calhanoglu (6,5 milhões).

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Resta saber se os representantes do jogador aceitarão uma parcela fixa menor, com a inclusão de vários bônus ligados ao desempenho individual e aos resultados do time, como a proprietária Oaktree determinou aos dirigentes da Inter.

Os dirigentes também estão envolvidos em negociações semelhantes com outros jogadores. Depois de garantir a permanência de Carlos Augusto, a primeira questão a resolver é a de Calhanoglu, cujo contrato termina ao fim desta temporada. Depois será a vez dos jogadores com vínculo até junho de 2028, como Dimarco (a opção de prorrogação por um ano já foi exercida), Bastoni e o próprio Thuram.

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A impressão é que, caso cheguem propostas à altura, um dos dois últimos poderá ser negociado na próxima janela de transferências de verão. Não por acaso, a Inter acompanha jogadores mais jovens para suas posições, como o dinamarquês Provstgaard, da Lazio, e o alemão Jeltsch, do Stuttgart, para a defesa; e o português Varela, do Monza, e o senegalês Mendy, do Cagliari, para o ataque.