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Depois da péssima notícia da lesão de Alessandro Bastoni, que desfalcará a Inter ( LEIA AQUI QUANTOS JOGOS ELE PERDERÁ) , Cristian Chivu tem um motivo para sorrir: o treino de hoje em Appiano Gentile confirmou a recuperação de Piotr Zielinski.

O meio-campista polonês se machucou durante a pausa para as seleções, na primeira das duas partidas da Polônia, mas entrou em campo na segunda. Ao voltar a Milão, porém, precisou parar por causa do agravamento do problema na sola do pé, que o fez perder os jogos contra Atalanta e Stuttgart.

O ex-jogador do Napoli voltou a treinar com o restante do grupo hoje e está plenamente recuperado para o confronto com o Genoa, amanhã à noite, sábado, 28 de novembro, em San Siro. Será o primeiro de dois encontros entre a Inter e o Genoa, já que a "revanche" do jogo pelo campeonato acontecerá na quarta-feira à noite, também em San Siro, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

Zielinski disputará a vaga de volante à frente da defesa, posição em que Petar Sucic atuou nos últimos dois jogos, também por causa da lesão de Hakan Calhanoglu. Aleksandar Stankovic é outra opção, mas o polonês deverá jogar alguns minutos de qualquer forma.

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Sem Bastoni na defesa, Chivu também não terá Bonny no ataque, além do já citado Calhanoglu. A tendência é que Carlos Augusto volte a atuar na zaga, com Dimarco como ala no meio-campo. Spence deve voltar a dar espaço a Diouf pelo lado do campo, e Lautaro substituirá Thuram desde o início, permitindo que ele descanse pelo menos nos primeiros 60 a 65 minutos.