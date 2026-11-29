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Depois de um jogo com quatro gols, vem outro para os atuais campeões italianos na Serie A. Após o movimentado empate por 4 a 4 fora de casa com a Atalanta, a Inter vence o Genoa por 4 a 0 em San Siro.

O que mudou foi a eficiência recuperada no ataque (quatro chutes no gol e quatro gols, além da bola na trave de Carlos Augusto e do gol de Dimarco anulado pelo VAR por um impedimento milimétrico) e a defesa, que desta vez não sofreu gols.

Isso também graças a duas grandes defesas de Provedel quando o placar ainda estava 0 a 0 (escalado no lugar de Martinez, que já defendeu o Genoa e ficou na tribuna por ainda sentir os efeitos da contusão na coxa sofrida na última quarta-feira contra o Stuttgart, na Champions League) em tentativas de Osmajic, que chegou muito perto de marcar o primeiro gol de cabeça do Genoa, único time da Serie A que ainda não balançou a rede dessa forma.

As constantes são Marcus Thuram e Petar Sucic, que voltaram a marcar.

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O atacante francês, em sua 15ª partida consecutiva como titular, marca pelo nono jogo seguido em San Siro (ficando a dois do recorde de Bobo Vieri) e soma oito gols e cinco assistências em 12 jogos na Serie A.

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Depois da partida, o próprio Thuram brinca sobre os pênaltis: "Eu decido quem bate, olhando para o rosto dos meus companheiros de equipe".

Lautaro Martinez responde, entre a seriedade e a brincadeira: "De qualquer forma, eu sou o último da lista".

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A frase poderia ser interpretada como um toque de egoísmo, diante do objetivo pessoal de subir na lista dos maiores artilheiros da história da Inter: atualmente, o argentino é o terceiro, com 183 gols, atrás de Altobelli (209) e Meazza (284). Isso se o capitão não fosse reconhecidamente um jogador que atua pelo time, como confirmam estas outras palavras dele: "Coloquei na cabeça que vou chegar a 200 gols pela Inter nesta temporada? Não, coloquei na cabeça que vou continuar trazendo troféus para o clube. Esta é a Inter mais forte dos últimos sete anos? Não gosto desse tipo de conversa, é preciso mostrar isso sempre, em cada treino e em todos os jogos".

Quem esclarece a questão dos pênaltis, em tom sério, é Cristian Chivu: "Nossos três cobradores são Calhanoglu, Zielinski e Sucic. Descobrimos essa qualidade de Petar no ano passado, nos treinos, ouvindo também a opinião dos nossos goleiros".

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O "saltinho" à la Jorginho está funcionando, embora ele saiba que um eventual erro na marca do pênalti provocaria uma onda de críticas contra ele.

O técnico da Inter também aprova o croata como volante de armação à frente da defesa: "Já o havíamos testado ali algumas vezes no fim da temporada passada (nas últimas três rodadas do campeonato, contra Lazio, Verona e Bologna, nota da redação). Sabemos que ele tem qualidade técnica, passada e visão de jogo. Gostei dele contra o Stuttgart e ainda mais neste segundo tempo, quando jogou mais solto e mostrou algo extraordinário com grandes jogadas. Ele ainda tem margem para melhorar. Precisamos da energia nova dos jovens que têm condições de jogar em um time como o nosso, Stankovic também terá sua oportunidade".

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Provavelmente já na noite de terça-feira, novamente contra o Genoa em San Siro, pela Copa da Itália. Se essa for e continuar sendo a única competição em que ele será utilizado, talvez seja melhor avaliar a possibilidade de emprestar em janeiro o sérvio, filho de um ex-jogador, para que atue com regularidade.

Janeiro também deve trazer uma decisão sobre o futuro de Hakan Calhanoglu, cujo contrato termina em junho, com o risco, portanto, de perdê-lo sem receber nada ao fim desta temporada. A Inter não fará loucuras financeiras para manter o turco a qualquer custo, sobretudo considerando o teste em andamento com Sucic.

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Um meio-campista que costuma atuar mais à frente e está aprendendo a ser armador recuado, como já aconteceu no passado com Brozovic, o próprio Calhanoglu e Zielinski.

Contra o Genoa, Sucic lidera em ações com a bola (123), passes certos (114, dos quais 69 para a frente e 21 no terço final do campo), com 98% de precisão, chances criadas (duas), quilômetros percorridos (13,412) e velocidade em arrancada (27,966 km/h).

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Sem deixar de lado, especialmente depois da bola perdida no fim do jogo de domingo passado, suas cinco recuperações de bola, uma a menos que Curtis Jones. Recuperado de uma lesão muscular e em seu terceiro jogo como titular após as partidas fora de casa em Madri e Roma, o meio-campista inglês que veio do Liverpool dá sinais animadores. Percorreu 12,331 quilômetros e acertou 94% dos passes: 94, dos quais 62 para a frente e 30 no terço final do campo.

Apesar de seu compatriota Zvonimir Boban (ex-jogador do Milan e agora presidente do Dínamo Zagreb, clube de onde o jogador nascido em 2003 veio por 14,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões em bônus, na janela de junho de 2025; hoje ele já vale pelo menos o triplo) pensar diferente, Susic e a Inter querem continuar juntos. É claro que será necessário um reajuste salarial em relação ao contrato atual, válido até 2030 e com salário líquido de 1,5 milhão de euros por ano. Afinal, em todo o elenco da Inter, apenas o terceiro goleiro Di Gennaro ganha menos.

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A concorrência interna faz bem, até porque a externa está se mostrando muito forte. Lazio e Roma seguem em ritmo forte no topo da tabela, e a Inter não pode deixar de acompanhá-las. Perder pontos como aconteceu em Bérgamo é um erro que não pode se repetir: errar é humano, mas insistir no erro seria imperdoável.