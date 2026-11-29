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Uma goleada puxa a outra para os atuais campeões italianos na Serie A. Depois do movimentado empate por 4 a 4 fora de casa com a Atalanta, a Inter venceu o Genoa por 4 a 0 em San Siro.

As diferenças foram a eficiência recuperada no ataque (quatro finalizações no alvo e quatro gols, além da bola na trave de Carlos Augusto e do gol de Dimarco anulado pelo VAR por um impedimento de uma unha) e a defesa, que desta vez não sofreu gols.

Também graças a duas grandes defesas de Provedel quando o placar estava 0 a 0 (escalado no lugar de Martinez, ex-jogador do Genoa, que ficou na tribuna por ainda sentir os efeitos da contusão na coxa sofrida na última quarta-feira contra o Stuttgart, pela Champions League) em tentativas de Osmajic, que chegou muito perto de marcar o primeiro gol de cabeça do Genoa, único time da Serie A que ainda não balançou as redes dessa maneira.

As constantes são Marcus Thuram e Petar Sucic, que voltaram a marcar.

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O atacante francês, em seu 15º jogo consecutivo como titular, marcou pela nona vez seguida em San Siro (ficando a dois da marca de Bobo Vieri) e chegou a oito gols e cinco assistências em 12 partidas na Serie A.

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Depois da partida, o próprio Thuram brincou sobre os pênaltis: "Eu decido quem bate, olhando para o rosto dos meus companheiros de time".

Lautaro Martinez respondeu, meio sério, meio brincando: "De qualquer forma, eu sou o último da lista".

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A frase poderia ser interpretada como um toque de egoísmo por causa do objetivo pessoal de subir na lista dos maiores artilheiros da história da Inter: atualmente, o argentino é o terceiro, com 183 gols, atrás de Altobelli (209) e Meazza (284). Isso se o capitão não fosse reconhecidamente alguém que joga pelo time, como confirmam estas outras palavras suas: "Coloquei na cabeça que vou chegar a 200 gols pela Inter nesta temporada? Não, coloquei na cabeça que vou continuar conquistando troféus para o clube. Esta é a Inter mais forte dos últimos sete anos? Não gosto desse tipo de conversa. É preciso provar isso sempre, em cada treino e em todos os jogos".

Quem esclareceu a questão dos pênaltis, falando sério, foi Cristian Chivu: "Nossos três cobradores são Calhanoglu, Zielinski e Sucic. Descobrimos essa qualidade do Petar no ano passado, nos treinos, ouvindo também a opinião dos nossos goleiros".

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O "saltinho" à la Jorginho está funcionando, embora Sucic saiba que um eventual erro na cobrança provocaria uma shitstorm contra ele.

O técnico da Inter também aprova o croata como armador à frente da defesa: "Já o havíamos testado ali algumas vezes no fim da temporada passada (nas três últimas rodadas do campeonato, contra Lazio, Verona e Bologna, nota da redação). Sabemos que ele tem qualidade técnica, velocidade e visão de jogo. Gostei dele contra o Stuttgart e ainda mais neste segundo tempo, quando se soltou e mostrou algo extraordinário com jogadas muito bonitas. Ele ainda tem margem para melhorar. Precisamos de uma nova energia dos jovens que podem jogar em um time como o nosso, e Stankovic também terá sua oportunidade".

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Provavelmente já na noite de terça-feira, novamente contra o Genoa em San Siro, pela Copa da Itália. Se esta for a única competição em que ele será utilizado, talvez seja melhor avaliar a possibilidade de emprestar o sérvio, filho de ex-jogador, em janeiro para que tenha sequência de jogos.

Nesse mês, também deverá ser tomada uma decisão sobre o futuro de Hakan Calhanoglu, cujo contrato termina em junho, o que traz o risco de perdê-lo sem custos de transferência ao fim desta temporada. A Inter não fará um grande sacrifício financeiro para manter o turco a qualquer custo, ainda mais considerando o teste em andamento com Sucic.

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Um meio-campista que atua pelos lados e está aprendendo a jogar como armador recuado, como aconteceu no passado com Brozovic, o próprio Calhanoglu e Zielinski.

Contra o Genoa, Sucic liderou em bolas recebidas (123), passes certos (114, dos quais 69 para a frente e 21 no terço final do campo), com 98% de precisão, chances criadas (2), quilômetros percorridos (13,412) e velocidade em sprint (27,966 km/h).

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Isso sem deixar de lado, especialmente depois da perda de bola perigosa nos minutos finais do último domingo, suas cinco recuperações de bola, uma a menos que Curtis Jones. Recuperando-se de uma lesão muscular e em seu terceiro jogo como titular após as partidas fora de casa contra os times de Madri e Roma, o meio-campista inglês que veio do Liverpool dá sinais animadores. Percorreu 12,331 quilômetros e acertou 94% dos passes: 94 no total, dos quais 62 para a frente e 30 no terço final do campo.

Embora seu compatriota Zvonimir Boban (ex-jogador do Milan e agora presidente do Dinamo Zagreb, clube de onde o jogador nascido em 2003 chegou por 14,5 milhões de euros, mais outros 2,5 milhões em bônus, na janela de junho de 2025, e agora já vale pelo menos o triplo) pense de outra forma, Susic e a Inter querem continuar juntos. Como seus agentes já pediram, será necessário um reajuste salarial em relação ao contrato atual, válido até 2030 e de 1,5 milhão de euros líquidos por ano. Afinal, em todo o elenco da Inter, apenas o terceiro goleiro Di Gennaro ganha menos.

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A concorrência interna faz bem, até porque a externa vem se mostrando muito acirrada. Lazio e Roma seguem firmes no topo da tabela, e a Inter não pode se dar ao luxo de não fazer o mesmo. Perder pontos como aconteceu em Bérgamo é um erro que não pode se repetir: errar é humano, mas insistir no erro seria imperdoável.