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Uma tarde de sábado para ficar na memória da Inter.

No Estádio Breda de Sesto San Giovanni, lotado de torcedores visitantes, a Inter sub-23 venceu o líder Potenza por 2 a 1.

Mosconi passa para Marello, que domina com a esquerda e finaliza com a direita para abrir o placar para os donos da casa.

Selleri marcou o gol do empate provisório, completando para a rede de perto após um desvio de Prestia em um cruzamento de Petrungaro.

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Aos 53 minutos, no segundo tempo, Melgrati defendeu um pênalti cobrado por Castorani, marcado após Fiordilino tocar a bola com o braço em um chute de fora da área de Petrungaro.

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A 10 minutos do fim do tempo regulamentar, Vecchi colocou Mancuso e Agbonifo em campo, e os dois construíram a jogada do gol da vitória, concluída com um chute de esquerda de fora da área no primeiro pau.

Com os 3 pontos, a Inter sub-23 chegou a 23 na tabela, assim como Monopoli e Sorrento, atrás apenas de Potenza (35) e Bari (26).

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Na quarta-feira, 25 de novembro, o segundo time da Inter enfrenta o Audace Cerignola fora de casa em um jogo atrasado do grupo C da Série C.

FICHA TÉCNICA:

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INTER SUB-23 2 X 1 POTENZA

GOLS: 16' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I).

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INTER SUB-23 (3-4-2-1): Melgrati; Bovio, Prestia, Tosto; Aidoo (80' Mancuso), Kaczmarski (87' Re Cecconi), Fiordilino (87' Bovo), Marello; Mosconi (80' Agbonifo), Charlys; Zuberek (64' Fumagalli). (Reservas: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Stante, Sorino, Garonetti, Jakirovic). Técnico: Vecchi.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo (79' Adjapong); Castorani (68' Ghisolfi), Bando, De Marco (79' Franzolini); Petrungaro, Selleri (68' Murano), D'Auria. (Reservas: Franchi, Gironi, Verza, Bruschi, Mazzeo, Manfredonia, Staver, dos Santos). Técnico: Tisci.

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ÁRBITRO: Tropiano.

AMARELADOS: Aidoo (I), Zuberek (I), Bura (P), Kaczmarski (I), Agbonifo (I).

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Enquanto isso, o time Primavera da Inter venceu o dérbi da Itália contra a Juventus por 2 a 0, com um gol em cada tempo: o capitão Kukulis marcou de cabeça, e Grisoni Fasana, em um contra-ataque.

O time sub-20 da Inter, comandado por Emiliano Bigica, assumiu assim a liderança, com 22 pontos em 11 rodadas do campeonato.

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FICHA TÉCNICA:

INTER 2 X 0 JUVENTUS

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GOLS: 41' Kukulis (I), 89' Grisoni Fasana (I).

INTER: Farronato, Breda, La Torre, D’Agostino, Kukulis (64' Strand), Vukaj (74' Moressa), Virtuani (64' Grisoni Fasana), Moranduzzo (83' Lissi), Franchi (74' Konteh), Rocca, Mackiewicz. (Reservas: Lleshi, Pavan, Putsen, Kartelo, Matarrese, Puricelli). Técnico: Bigica.

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JUVENTUS: Huli, Borasio (72' Bamballi), De Brul, Reynaud, Repciuc (79' Samb), Vallana (79' Keutgen), Ceppi, Beydts, Tiozzo (72' Santa Maria), Sosna (58' Lopez), Bracco. (Reservas: Nava, Gielen, Precupanu, Milia, Sylla, Bellino). Técnico: Spanò.

ÁRBITRO: Galiffi.

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AMARELADOS: De Brul (J), Rocca (I), Borasio (J), Franchi (I).