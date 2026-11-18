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A Inter é considerada por muitos especialistas o time mais completo de toda a Serie A, mas ainda pensa em recorrer ao mercado de inverno para resolver duas possíveis carências apontadas nos últimos dias pelo técnico Cristian Chivu.

O treinador romeno ressaltou à diretoria e, em parte, à imprensa que gostaria de contar com dois reforços para fortalecer ainda mais o elenco: um para o ataque, com qualidade técnica e habilidade no um contra um, e outro para a defesa, onde há necessidade de um marcador mais puro.

POUCAS OPÇÕES NA DEFESA - Neste início de temporada, a Inter passou muito tempo com poucas opções para a rotação defensiva. Em relação ao ano passado, saíram o versátil Darmian e, sobretudo, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, os três liberados sem custos de transferência. Para compensar as saídas, a função de Carlos Augusto foi ampliada: ele tem sido exigido, quando necessário, tanto na ala do meio-campo quanto como zagueiro pela esquerda no lugar de bastoni. Além disso, chegou apenas John Stones e retornou Pavard do empréstimo ao Olympique de Marselha.

LESÕES DEMAIS - Assim como Pavard, que ficou afastado por um longo período devido a um problema nos adutores, Stones também perdeu sete jogos por uma lesão muscular nos flexores da coxa, sofrida na primeira e única partida em que atuou como titular, contra a Udinese. Ambos têm lesões recorrentes e um histórico considerável de passagens pelo departamento médico. Mas o que distingue hoje o francês do inglês é que o primeiro é um jogador versátil para atuar como zagueiro pelos lados, enquanto o segundo deveria ser a principal alternativa a Akanji como líder da linha de três, papel que já coube a Acerbi e De Vrij.

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ELE SERÁ CONFIÁVEL? - Por isso, o ex-Manchester City é hoje o fator decisivo para janeiro. Stones está pronto para voltar a campo e já havia ficado no banco contra o Como antes da pausa, mas é neste mês que separa a Inter da abertura do mercado de inverno que o inglês terá de dar as respostas que todos esperam dele. Não é um marcador puro: tem mais habilidade para iniciar as jogadas de trás do que nos duelos defensivos de um contra um. Por isso, nas partidas em que esse tipo de zagueiro for necessário, Stones terá de oferecer a Chivu confiança e regularidade.

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A INTER VOLTA AO MERCADO? - A Inter acompanha com atenção o mercado de zagueiros. Não é segredo que, para junho, o clube tem interesse em Christian Mosquera, monitorado desde os tempos de Valencia e hoje com pouco espaço no Arsenal; em Ignacio Ovando, nascido em 2007 e jogador do Rosario Central; e, sobretudo, em Oliver Provstgaard, zagueiro dinamarquês avaliado em 40 milhões pela Lazio. A Inter, porém, tem preferência nas negociações por causa das condições favoráveis concedidas na negociação de Frattesi. Se Stones der garantias, é provável que a Inter opte por um jogador mais jovem e promissor. Caso contrário, não está descartada a possibilidade de antecipar para janeiro a contratação que, de todo modo, será fechada no verão europeu.