A Inter é soberba, para o bem e para o mal. A equipe de Chivu volta a cair no primeiro pecado capital: a soberba, que custa 2 pontos desperdiçados fora de casa contra a Atalanta. Os campeões italianos abrem 2 gols de vantagem nada menos que 3 vezes: primeiro com o placar em 0 a 2, aos 32 minutos; depois, em 1 a 3, aos 52; e novamente, em 2 a 4, aos 75. Mas, por incrível que pareça, conseguem a façanha de permitir que a equipe de Sarri, desfalcada na defesa e claramente inferior durante toda a partida, busque o empate em 4 a 4.
Ainda assim, para quem não viu o jogo, há um dado que parece indicar o contrário: o de finalizações no alvo (10 a 6 para a Atalanta), com Martinez fazendo o triplo de defesas de Sportiello (6 a 2).
As razões não são tão difíceis de explicar. A Inter paga caro pela costumeira presunção nas duas fases do jogo: no ataque, desperdiça várias oportunidades em potencial ao tentar firulas desnecessárias, como se sempre quisesse entrar no gol com a bola; na defesa, concede demais.
Os números não mentem: a Inter sofreu 17 gols na Serie A, quase o dobro da Lazio (9), e tem saldo de gols de +15, inferior tanto ao da Lazio (+19) quanto ao da Roma (+25), que estão à sua frente na tabela, respectivamente com 3 e 1 ponto a mais.
Premiado com a Panchina d'oro, Chivu fala em administrar a partida. Foi o que ele tentou fazer com as substituições de Dimarco e dos três meio-campistas titulares: Barella e Mkhitaryan, depois da saída obrigatória de Calhanoglu. Para o armador turco, trata-se da 13ª lesão muscular nas últimas 3 temporadas, um dado a considerar nas negociações pela renovação de seu contrato, que vence em junho. Com Zielinski prejudicado por um problema no pé sofrido na seleção, será interessante ver quem jogará à frente da defesa na noite de quarta-feira, em San Siro, contra os alemães do Stuttgart, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.
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Quanto às reclamações pela não expulsão de Zappacosta no lance do pênalti convertido por Sucic com um saltinho à la Jorginho e pela penalidade marcada contra Bastoni, convertida por Kessié, de qualquer forma, se a Inter não venceu, a culpa não foi do árbitro. Embora, se os papéis estivessem invertidos, uma enxurrada de polêmicas teria começado. Se cabe uma crítica a Maresca, talvez ele tenha apitado demais: assim, os jogadores acabam caindo ao menor contrato; caso contrário, permaneceriam de pé, e o jogo ganharia com isso.
Voltando ao pecado capital da soberba, uma primeira explicação está no escudo de campeão italiano no peito, que nenhuma equipe conseguiu defender desde 2020, quando a Juventus conquistou o título italiano pela segunda vez consecutiva com o próprio Sarri no comando.
Além disso, não se deve ignorar a presunção (ou pelo menos essa é a impressão que fica) de quem chega de um campeonato de nível superior, como a Premier League. Nesse sentido, na Sky Sport, o "Zio" Bergomi aponta o dedo para Spence no lance em que ele cede o escanteio que dá origem a outro, do qual sai o gol de De Ketelaere para fazer 2 a 3. Na Dazn , o ex-meio-campista suíço Behrami foi, com razão, muito duro tanto com o lateral inglês, ex-Genoa, antes do jogo ("Parecia que tinha vindo de La La Land ou de Hollywood, acha que é um astro, mas aqui é um coadjuvante"), quanto com seu compatriota Akanji após a partida: "O problema é que ele traz consigo essa postura do Manchester City de Guardiola, uma equipe dominante, que defendia com a troca de passes, mas a Inter é outra história. Ele sempre teve essa postura também na seleção, onde nunca é líder e nunca será, por uma questão de personalidade. Isso aparece até no que disse depois da vitória contra o Como, ao afirmar que não vê nada de fenomenal na equipe de Fabregas: você é a Inter e se compara ao Como? São trajetórias completamente diferentes. Depois, isso também se vê em campo: você entra para dar solidez à defesa, mas encontra dificuldades e perde os jogadores que deveria marcar. Com as qualidades que tem, não entendo aonde ele quer chegar como jogador".
Chivu já havia identificado o problema de mentalidade no início da temporada e mandado um recado claro aos jogadores ("É preciso recomeçar a partir da vitória contra o Como. Depois de tantas viradas que conseguimos após ficar 2 gols atrás, também vai acontecer de sofrermos uma"). Ele reforçou o alerta do banco durante a viagem a Bérgamo ("Não vamos brincar com fogo!"), mas evidentemente ainda não resolveu o problema. É preciso encontrar uma solução; caso contrário, além dos pontos na tabela, a Inter corre o risco de deixar escapar também o título italiano. Até porque a Lazio de Gattuso e a Roma de Gasperini estão fazendo do aspecto mental um de seus pontos fortes.
Não faltam exemplos positivos a seguir entre os que chegaram à Serie A vindos da Premier League com a atitude certa, do meio-campista escocês McTominay, do Napoli, ao atacante holandês Malen, da Roma. Além disso, a Inter já tem um antídoto em casa: além do capitão Lautaro, que acaba de voltar de lesão, há Pio Esposito. Nem é preciso explicar por quê: basta ouvi-lo falar e vê-lo jogar. Discrição e alto rendimento ou, para quem fala inglês: low profile and high performance. Para comprovar, basta ver os 8 gols marcados nas últimas 5 partidas somando Inter e seleção italiana.