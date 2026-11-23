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E 20: Hakan Calhanoglu, atingido e afundado. Não se trata de um jogo de batalha naval, mas da contagem das lesões musculares sofridas pelo meio-campista turco desde que chegou à Itália há quase dez anos, no verão de 2017.

Depois das três primeiras lesões nas quatro temporadas que passou no Milan, a sofrida no domingo à noite, no campo da Atalanta, é a lesão muscular número 17 pela Inter, somando 200 dias afastado e 39 jogos perdidos com a camisa do clube.

A situação vem se agravando com o tempo: esta já é a segunda lesão desde o incômodo no adutor em setembro passado, após cinco por temporada nas últimas duas temporadas.

O boletim médico deve ser atualizado nas próximas horas. Calhanoglu passará por exames para determinar a gravidade exata da lesão (suspeita-se de um novo problema no mesmo músculo flexor da coxa) e o prazo de recuperação.

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De qualquer forma, o jogador nascido na Alemanha em 1994 não estará à disposição para o próximo confronto da Champions League, em San Siro, contra os alemães do Stuttgart, marcado para quarta-feira à noite. O técnico da Inter, Cristian Chivu, espera contar novamente com o polonês Piotr Zielinski. Do outro lado, outro meio-campista importante, Angelo Stiller, também estará ausente.

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Enquanto isso, a Uefa designou o árbitro francês François Letexier, auxiliado pelos compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, com Romain Lissorgue como quarto árbitro e os holandeses Dennis Higler e Pol van Boekel no VAR.

Voltando a Calhanoglu, suas lesões cada vez mais frequentes acabam inevitavelmente influenciando também as negociações para renovar seu contrato, que termina ao fim desta temporada, em junho de 2027.

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Durante a pausa do campeonato para os jogos das seleções, os dirigentes da Inter se reuniram com o empresário do jogador turco e propuseram um contrato de dois anos, até 2029, por valores inferiores ao salário atual de 6,5 milhões de euros líquidos por temporada. A parte fixa, porém, poderia chegar perto de 6 milhões graças à inclusão de diversos bônus ligados ao desempenho individual do jogador e aos resultados da equipe. Agora, as partes farão uma pausa para refletir antes de voltar a conversar e tomar uma decisão definitiva, em um sentido ou em outro, nos primeiros meses de 2027.

Nos bastidores, mais do que os rumores não confirmados sobre o interesse de Juventus e Como, há o interesse dos turcos Galatasaray e Fenerbahce, prontos para disputar uma contratação e tentar levar Calhanoglu de volta à Turquia sem custos de transferência, caso ele deixe a Inter.