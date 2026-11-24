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A Inter saiu de Bergamo bastante abalada, embora nem tudo tenha sido negativo no empate por 4 a 4 com a Atalanta. O time de Cristian Chivu voltou a mostrar sua enorme capacidade ofensiva, com uma enxurrada de chances criadas, quatro gols marcados e, sobretudo, a sensação de que pode dificultar a vida de qualquer adversário quando quer. O problema que preocupa o técnico romeno e a diretoria é a fase defensiva, mais uma vez exposta pela capacidade do time de perder o rumo de uma hora para outra. Isso acontece não apenas de um jogo para outro, mas, principalmente, dentro da mesma partida, quando passa a conceder chances a qualquer adversário.

É preciso encontrar uma solução imediata, mas o mercado pode ajudar no trabalho do treinador. Segundo a Gazzetta dello Sport, a diretoria abriu a possibilidade de fazer a contratação que não foi concretizada no verão.

AKANJI E STONES : O foco agora está na necessidade de Cristian Chivu de exigir o máximo de Bastoni e Carlos Augusto para tentar dar solidez ao setor, embora, para a posição central da linha de três zagueiros, Akanji e Stones devessem ser os jogadores capazes de transformar o elenco. O inglês sofreu vários problemas físicos, já conhecidos em seu histórico quando foi contratado, mas que se acreditava ser possível administrar, uma avaliação que se mostrou equivocada.

Mais preocupante é a queda de rendimento do suíço, adquirido em definitivo do Manchester City ao fim da temporada passada e que tem mostrado muita dificuldade em campo aberto, fator que levou o clube inglês a deixá-lo sair. Em comparação com um ano atrás, a Inter tenta adiantar seu posicionamento em alguns metros, o que já deixou a defesa exposta várias vezes, obrigada a correr longas distâncias para trás.

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PROVSTGAARD É O PRINCIPAL NOME: Por isso, considerando também a saída simultânea e subestimada de jogadores que organizavam o setor, como Darmian, mas sobretudo De Vrij e Acerbi, a Inter começou a sondar o mercado de defensores para avaliar a possibilidade de antecipar para janeiro uma contratação planejada para o próximo verão.



O nome que mais agrada ao diretor esportivo Baccin é o de Oliver Provstgaard, dinamarquês de 23 anos da Lazio. A Inter voltou a ter uma ótima relação com o clube graças ao desconto concedido na transferência de Davide Frattesi para o time de Gattuso. A avaliação é alta, de 40 milhões, valor excessivo para janeiro. Não faltam alternativas, e o diretor esportivo e sua equipe começam a avaliar possíveis oportunidades.

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AS ALTERNATIVAS: Para contratar Finn Jeltsch, nascido em 2006 e com contrato até 30 de junho de 2030 com o Stuttgart, próximo adversário da Inter na Champions League, a questão do preço é semelhante, embora envolva valores menos elevados que os do dinamarquês. Uma oportunidade é o norte-americano Chris Richards, do Crystal Palace, cujo contrato termina em 30 de junho de 2027 e que poderia sair por um valor acessível. Também é possível negociar com o Arsenal o empréstimo de Cristhian Mosquera, que tem tido pouco espaço com Arteta nesta temporada. São muitos nomes, com custos diferentes. Tudo dependerá de como Chivu conseguirá reequilibrar a Inter até janeiro.