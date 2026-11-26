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Como será a Inter de 2027/2028? Em campo e no banco, as diretrizes certamente continuarão as mesmas. Mas já surgiu uma prévia de como será o uniforme titular usado pela equipe principal na próxima temporada.

O conhecido site Footyheadlines, especializado em vazamentos e prévias dos uniformes dos principais times do mundo, havia revelado o conceito em que Inter e Nike trabalhavam para criar a nova camisa titular. Agora, mostrou que o clube pediu para transformar a ideia em realidade e produziu projeções específicas que se antecipam aos vazamentos oficiais.

A frente da nova camisa terá 5 listras verticais pretas e azuis de largura uniforme (neste ano eram 7), com uma textura de “escamas” que imita um degradê do preto sobre o azul, com aspecto de serpente.

A cor do escudo, do símbolo da fornecedora de material esportivo (o Swoosh da Nike) e do patrocinador na camisa (betsson.sport) também muda: o amarelo-alaranjado desta temporada dá lugar ao branco.

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Outro detalhe é o amarelo, presente nas duas estrelas do escudo e em uma linha fina nas laterais e nos ombros, que forma uma espécie de arco e alonga a silhueta. A gola polo também desaparece, dando lugar a uma gola tradicional com um discreto bordado preto sobre preto.

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Calção e meiões também serão inteiramente pretos, com o número e o Swoosh brancos e o escudo do clube em azul e branco, com estrelas amarelas. Para quem gosta de referências ao passado, a camisa pode lembrar as das temporadas 2001/2002 e 2002/2003. A primeira tinha uma faixa amarela contornando a frente da camisa; a segunda, uma linha amarela fina que dividia as costas e chegava às laterais.