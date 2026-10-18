Inter, renovação de contrato à vista para Carlos Augusto: os detalhes

Decisivo para a vitória da Inter em Bolonha, Carlos Augusto tem contrato até junho de 2028. A Inter quer mantê-lo e, nos próximos dias, está previsto um encontro entre as partes para avançar nas negociações pela renovação. O objetivo dos campeões italianos é garantir a permanência do ex-jogador do Monza até 2031.





Hoje, Carlos Augusto ganha pouco mais de 2 milhões de euros e, com o novo salário, deve passar a receber perto de 4 milhões de euros.









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