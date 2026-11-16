Inter: quem é Stefan Capin, o primeiro reforço de Baccin para janeiro

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Primeiro acerto, ainda que pensando no futuro, do novo diretor esportivo da Inter, Dario Baccin, que acertou a chegada do talento Stefan Capin para janeiro.

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A estratégia da Inter é clara: sempre que possível, o clube tentará investir para garantir os melhores talentos disponíveis. Uma das primeiras medidas da nova gestão após a saída de Piero Ausilio, com Dario Baccin (que era seu vice) no comando, seguirá justamente esse caminho.

A Inter já vinha acompanhando havia algum tempo o talento nascido em 2011 Stefan Capin, nascido em Belgrado, mas de nacionalidade eslovena. Ele ainda não completou 16 anos e, por isso, não pode se transferir oficialmente para a Inter. Depois de seu aniversário, porém, o negócio poderá ser concretizado.

TREINA EM MILÃO - Atualmente sem clube após passagens pelas categorias de base do Partizan Belgrado e, depois, do Estrela Vermelha, Capin ficou disponível no mercado e, nos últimos dias, fez um teste não oficial com a equipe sub-17 da Inter em um jogo-treino interno contra o Giana Erminio. Segundo o FcInter1908, o jogador deve permanecer em Milão até a curta pausa de inverno e voltar em definitivo depois de 13 de janeiro, quando completará 16 anos e será solicitada à Uefa a autorização para sua transferência à Itália (necessária por se tratar de um jogador menor de idade).

QUEM É CAPIN - Meia-atacante nascido em 2011, destacou-se na última temporada com a camisa do Vozdovac, após passagens pelo Partizan e pelo Estrela Vermelha. Jogador criativo, com grande visão de jogo e habilidade no um contra um em espaços reduzidos, já tem porte físico desenvolvido para a idade e também estreou pela seleção sub-16 da Eslovênia. As possibilidades para seu desenvolvimento, nas quais o clube trabalhará, são duas: mantê-lo na posição ou adaptá-lo como um meia de infiltração ao estilo de Milinkovic-Savic, mas com mais qualidade técnica e menos força física.

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FIORENTINA E AJAX FICARAM PARA TRÁS - A Inter não era a única interessada no jovem talento esloveno e se antecipou a uma forte concorrência. Olheiros de metade da Europa estavam muito ativos em sua busca, mas os clubes mais próximos de contratá-lo eram a Fiorentina e o Ajax. Ambos, por enquanto, ficaram para trás.