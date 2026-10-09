Com a estreia com a camisa da Inter no horizonte, Djed Spence falou à GQ British. Estas foram suas palavras.





CRESCIMENTO - "Não fico mais nervoso. Provavelmente parei de ficar nervoso por volta dos 18 anos. Para falar a verdade, acho que na Copa do Mundo, antes de entrar em campo, senti aquilo de novo, um pouco de nervosismo. Mas não devo chamar isso de nervosismo; prefiro chamar simplesmente de energia. Fico na minha bolha, porque tenho a sensação de que, quando os outros estão nervosos, isso pode de alguma forma te afetar".

ROTINA - "Na véspera dos jogos, tento ir para a cama em um horário razoável, por volta da meia-noite. Não imponho muitas regras a mim mesmo, tenho um chef particular e, sobre a velocidade, sei que é uma resposta banal, mas é questão de genética. Sempre fui rápido. Meu pai era rápido, meus tios, meu avô. Provavelmente vou começar a fazer yoga e outras coisas para a recuperação, como terapia com luz vermelha e cilindros de oxigênio. Me sinto como se tivesse 21 anos".





HOBBY - "Se estou me sentindo de uma certa forma, rezo antes da partida no meu quarto de hotel e provavelmente faço mais duas orações no vestiário. Não exatamente cinco vezes por dia, mas tento rezar o máximo possível. Sinto que isso me dá direção, força e poder. Deixo tudo nas mãos de Deus. Coloco essa responsabilidade sobre Ele, não sobre mim. Depois tem a música, que é uma parte importante da minha preparação. Depende de como me sinto naquele dia, que tipo de ambiente quero criar, mas normalmente ouço música no ônibus enquanto vou, para me preparar. Talvez eu coloque uma determinada música quando saio ou entro no vestiário. A partir daquele momento, me concentro, escuto a música certa para entrar em campo, artistas americanos, como Lil Durk".





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FAMÍLIA - "Minha família é muito importante para mim. Tenho três irmãs. São minhas melhores amigas. Fazemos tudo juntos: viajamos de férias, saímos para comer. Somos uma família muito unida e temos uma ótima relação. Provavelmente falo com elas todos os dias. Talvez por meio de memes no Instagram ou coisas bobas. Jogamos PlayStation online juntos. Não acho que exista um dia em que eu não fale com elas".