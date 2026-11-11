Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Inter: os prazos de recuperação de todos os lesionados; veja quando voltam a campo

Inter de Milão
Campeonato Italiano
L. Martinez
M. Thuram

Na Inter, o início da pausa é marcado pela palavra "departamento médico": Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Stones, Jones e Stanković. Veja os prazos de recuperação.

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

Na Inter, o início da pausa é marcado pelo departamento médico: Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones e Aleksandar Stanković. Cristian Chivu acompanha tanto quem se recupera de lesões anteriores, como Lautaro, Stones e Jones, quanto quem acabou de se machucar, como Thuram, Bonny e Stanković.

LAUTARO

No caso de Lautaro Martínez, ausente desde 13 de outubro, noite da derrota em casa para o Bruges, a recuperação do desconforto nos músculos posteriores da coxa esquerda está quase concluída. É possível que Chivu convoque o camisa 10 para a primeira partida após a pausa, em 22 de novembro, contra a Atalanta.

THURAM

Próximas partidas
ATA

ATA

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

INT

INT

Thuram sentiu um desconforto no bíceps femoral direito na vitória de domingo sobre o Como. O problema o obrigou a desfalcar sua seleção nas próximas partidas, incluindo o confronto com a Itália, na quinta-feira, no Meazza. É difícil que o francês se recupere para o dia 22 de novembro, assim como para o jogo do dia 25 contra o Stuttgart, pela Champions League: uma possibilidade mais realista é que ele volte a ser convocado para a partida de 28 de novembro contra o Genoa.

BONNY

Já a recuperação de Bonny deve levar mais tempo. Ele sofreu uma lesão nos músculos posteriores da coxa direita. Para o francês, que se machucou nos minutos finais de Inter-Como, a previsão é de um mês de afastamento, com retorno previsto para Inter-Torino, em 13 de dezembro, ou Lecce-Inter, em 18 de dezembro.

STANKOVIĆ

Stanković também deve demorar a voltar a ficar à disposição, após sofrer uma lesão muscular durante o treino de segunda-feira com a seleção sérvia. O meio-campista ficará afastado por cerca de um mês, com previsão de retorno, também para ele, em Inter-Torino, no dia 13 de dezembro, ou Lecce-Inter, no dia 18 de dezembro.

STONES E JONES

Por fim, entre os dois ingleses, Stones deve voltar a ficar à disposição logo após a pausa, portanto em 22 de novembro. O mesmo vale para Jones, que já está quase totalmente recuperado do desconforto miofascial nos adutores da coxa direita comunicado pela Inter em 8 de outubro.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google