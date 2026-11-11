Inter: os prazos de recuperação de todos os lesionados; veja quando voltam a campo

Na Inter, o início da pausa é marcado pelo departamento médico: Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones e Aleksandar Stanković. Cristian Chivu acompanha tanto quem se recupera de lesões anteriores, como Lautaro, Stones e Jones, quanto quem acabou de se machucar, como Thuram, Bonny e Stanković.

LAUTARO

No caso de Lautaro Martínez, ausente desde 13 de outubro, noite da derrota em casa para o Bruges, a recuperação do desconforto nos músculos posteriores da coxa esquerda está quase concluída. É possível que Chivu convoque o camisa 10 para a primeira partida após a pausa, em 22 de novembro, contra a Atalanta.

THURAM

Próximas partidas ATA Campeonato Italiano 14:45 INT

Thuram sentiu um desconforto no bíceps femoral direito na vitória de domingo sobre o Como. O problema o obrigou a desfalcar sua seleção nas próximas partidas, incluindo o confronto com a Itália, na quinta-feira, no Meazza. É difícil que o francês se recupere para o dia 22 de novembro, assim como para o jogo do dia 25 contra o Stuttgart, pela Champions League: uma possibilidade mais realista é que ele volte a ser convocado para a partida de 28 de novembro contra o Genoa.

BONNY

Já a recuperação de Bonny deve levar mais tempo. Ele sofreu uma lesão nos músculos posteriores da coxa direita. Para o francês, que se machucou nos minutos finais de Inter-Como, a previsão é de um mês de afastamento, com retorno previsto para Inter-Torino, em 13 de dezembro, ou Lecce-Inter, em 18 de dezembro.

STANKOVIĆ

Stanković também deve demorar a voltar a ficar à disposição, após sofrer uma lesão muscular durante o treino de segunda-feira com a seleção sérvia. O meio-campista ficará afastado por cerca de um mês, com previsão de retorno, também para ele, em Inter-Torino, no dia 13 de dezembro, ou Lecce-Inter, no dia 18 de dezembro.

STONES E JONES

Por fim, entre os dois ingleses, Stones deve voltar a ficar à disposição logo após a pausa, portanto em 22 de novembro. O mesmo vale para Jones, que já está quase totalmente recuperado do desconforto miofascial nos adutores da coxa direita comunicado pela Inter em 8 de outubro.