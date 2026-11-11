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Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Inter: o prazo de recuperação de todos os lesionados e quando voltam a jogar

Inter de Milão
Campeonato Italiano
L. Martinez
M. Thuram

No Inter, o início da pausa é marcado por uma palavra: "enfermaria". Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Stones, Jones e Stanković. Veja os prazos de recuperação.

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Na Inter, o início da pausa é marcado pela palavra "enfermaria": Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones e Aleksandar Stanković. Cristian Chivu acompanha tanto quem se recupera de lesões anteriores, como Lautaro, Stones e Jones, quanto quem acabou de se machucar, como Thuram, Bonny e Stanković.

LAUTARO

Quanto a Lautaro Martinez, ausente desde 13 de outubro, noite da derrota em casa para o Brugge, o período de recuperação do desconforto nos músculos flexores da coxa esquerda está perto do fim. É possível que Chivu convoque o camisa 10 para o primeiro jogo após a pausa, em 22 de novembro, contra a Atalanta.

THURAM

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22 de nov. de 2026

INT

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Thuram sentiu um desconforto no bíceps femoral direito na vitória de domingo contra o Como. O problema o obrigou a ficar fora dos próximos jogos de sua seleção, incluindo o duelo com a Itália, na quinta-feira, no Meazza. Pelas primeiras avaliações da equipe médica da Inter, parece ser apenas uma fadiga muscular. Ele tentará se recuperar para enfrentar a Atalanta em 22 de novembro ou o Stuttgart no dia 25, pela Champions League: caso contrário, podemos estar bastante seguros de que voltaremos a vê-lo na partida de 28 de novembro contra o Genoa.

BONNY

Já o prazo de recuperação de Bonny é mais longo. Ele sofreu uma lesão no músculo flexor da coxa direita. Para o francês, que se machucou no fim de Inter x Como, a previsão é de um mês de afastamento, com retorno previsto para Inter x Torino, em 13 de dezembro, ou Lecce x Inter, em 18 de dezembro.

STANKOVIĆ

Stanković também deve levar mais tempo para voltar a ficar à disposição. Ele sofreu uma lesão muscular durante o treino de segunda-feira com a seleção sérvia. O meio-campista ficará afastado por cerca de um mês, com a perspectiva de retorno, também no caso dele, para Inter x Torino, em 13 de dezembro, ou Lecce x Inter, em 18 de dezembro.

STONES E JONES

Por fim, entre os dois ingleses, Stones deve voltar a ficar à disposição logo após a pausa, em 22 de novembro. O mesmo vale para Jones, que já está quase totalmente recuperado dos efeitos do desconforto miofascial nos adutores da coxa direita comunicado pela Inter em 8 de outubro.

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