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O Bate Borisov foi rebaixado à segunda divisão da Bielorrússia pela primeira vez em sua história.

Um pênalti convertido por Aleksandr Butko a um minuto dos 90 impediu a vitória em casa na última rodada do campeonato contra o Isloch, que buscou o empate por 1 a 1 depois de sair atrás no placar aos 77 minutos, com um gol contra de Andrey Makarenko.

Assim, o Bate Borisov encerrou o campeonato na penúltima posição, com 25 pontos em 30 rodadas, dois pontos abaixo da zona de permanência.

O técnico é Vitaliy Rogozhkin, ex-lateral-esquerdo com passagem pelo Siena, da Itália, na temporada 2001/2002 da Serie B.

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O Bate Borisov chegou a disputar competições europeias: primeiro a Copa da Uefa, em 1999, com o meio-campista Alexander Hleb (ex-Arsenal) e o atacante Vitaly Kutuzov (ex-Milan); depois, a fase de grupos da Champions League, em 2008, contra Real Madrid, Juventus e Zenit São Petersburgo. O time conquistou seus primeiros pontos justamente contra a Juventus, com um empate por 2 a 2 em casa e outro por 0 a 0 fora.

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No ano seguinte, veio a primeira vitória na fase de grupos da Europa League: 2 a 1 em casa contra o AEK Atenas, em 22 de outubro de 2009. Depois, venceu o Everton fora de casa por 1 a 0.

O clube também tem quatro confrontos anteriores com o Milan: dois na Copa da Uefa, em 2001, e dois na Champions League, em 2011, com três vitórias do Milan e um empate por 1 a 1.

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Em 2011, o Bate Borisov chegou à fase de 16 avos de final da Europa League e foi eliminado pelo Paris Saint-Germain após dois empates, pela regra que dava peso dobrado aos gols fora de casa em caso de igualdade.

Na Europa, estes times nunca foram rebaixados à segunda divisão: Inter (Itália); Athletic Bilbao, Barcelona e Real Madrid (Espanha); Benfica, Porto e Sporting de Lisboa (Portugal); Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven e Utrecht (Holanda); Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray (Turquia); Panathinakos, PAOK de Salônica e Olympiakos (Grécia); Estrela Vermelha (Sérvia); Aberdeen e Celtic (Escócia); Dínamo de Kiev (Ucrânia).

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No restante do mundo, a mesma situação se aplica, na América do Sul, a Boca Juniors (Argentina), Flamengo e São Paulo (Brasil), Colo Colo (Chile), Nacional e Penarol (Uruguai).