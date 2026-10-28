Inter não sofre gols por milagre e vence graças a dois gols contra

A Inter somou três pontos na Serie A nesta quarta-feira. A atual campeã italiana escapou por pouco várias vezes diante do lanterna Venezia, que não conseguiu aproveitar suas chances e perdeu por 2 a 0 após marcar dois gols contra na reta final. A Inter agora está empatada em pontos (25) com a Lazio, uma das líderes.

A Inter não fez grande pressão para abrir o placar no primeiro tempo. Além disso, o goleiro do Venezia, Filip Stankovic, estava atento quando foi exigido nas poucas chances da Inter.

Para o ex-goleiro do Volendam, a noite já era especial. O sérvio enfrentou seu irmão Aleksandar Stankovic, que foi titular no meio-campo da Inter. Mas nem ele conseguiu ajudar a equipe a marcar antes do intervalo.

A Inter ainda escapou quando o gol de Lion Lauberbach foi anulado por impedimento. Lauberbach voltou a chegar perto de marcar, mas sua finalização desviou no goleiro Ivan Provedel e bateu no travessão.

Na metade do segundo tempo, o Venezia teve uma ótima chance de sair na frente. Akor Adams escapou da linha de impedimento e cruzou muito bem para Gianluca Busio, que, livre a cerca de dez metros do gol, chutou muito por cima e deixou a Inter escapar mais uma vez.

Depois, o próprio Adams esteve perto de marcar. Ele finalizou bem, mas estava meio metro impedido. Na reta final, a Inter passou a pressionar mais e poderia ter aberto o placar com Marcus Thuram. Sua cabeçada passou a centímetros da trave.

A Inter enfim saiu na frente aos 80 minutos. Apesar de uma suposta falta cometida por Carlos Augusto, Thuram pôde seguir na jogada, e seu cruzamento, que parecia inofensivo, foi desviado por Matías Moreno para o próprio gol: 1 a 0.

O Venezia sentiu o gol e sofreu o segundo pouco depois. Redouan Halhal, do Venezia, desviou com o ombro um escanteio cobrado por Hakan Çalhanoglu para o próprio gol. O Venezia não conseguiu reagir na reta final e, assim, segue na lanterna da Serie A.