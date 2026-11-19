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A Inter busca um zagueiro no mercado pensando no futuro.

Depois das saídas do holandês Stefan de Vrij (que foi para o Panathinaikos, da Grécia) e do italiano Francesco Acerbi (ainda sem clube), a Inter contratou no último verão, sem custos de transferência, o inglês John Stones, vindo do Manchester City, com vínculo até junho de 2028 e salário de 4 milhões de euros líquidos por ano.

O jogador nascido em 1994, ex-Everton, já se recuperou de uma lesão muscular, mas ainda há dúvidas quanto à sua condição física, o que leva a diretoria a acompanhar de perto o mercado de zagueiros.

La Gazzetta dello Sport confirma que Oliver Provstgaard está na mira da Inter.

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O jogador da seleção dinamarquesa, nascido em 2003, tem contrato até junho de 2031 com a Lazio, que lhe paga um salário de cerca de 1 milhão de euros líquidos por ano.

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Contratado do Vejle Boldklub por 4,5 milhões de euros na janela de transferências de inverno de 2025, ele soma desde então 40 jogos pela Lazio, com um gol (marcado na vitória por 3 a 0 no Juventus Stadium em 18 de outubro passado) e 7 cartões amarelos, além de 8 partidas pela seleção principal da Dinamarca. O jogador tem 194 centímetros de altura.

A Inter pode se valer das boas relações com o clube presidido por Claudio Lotito, como mostram as transferências concluídas no último verão: o goleiro Ivan Provedel chegou à Inter por 3 milhões de euros, enquanto o meio-campista Davide Frattesi foi para a Lazio por empréstimo de 5 milhões de euros, com opção de compra fixada em mais 10 milhões e 50% de uma futura revenda.

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Il Quotidiano Nazionale aponta outro nome para o mercado de defensores da Inter: Finn Jeltsch.

O zagueiro alemão nascido em 2006 tem contrato até junho de 2030 com o Stuttgart, que o contratou do Nuremberg por 9,5 milhões de euros na janela de transferências de inverno de 2025. Desde então, ele disputou 63 partidas, com 2 assistências e 8 cartões amarelos.

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O novo técnico da seleção alemã, Jurgen Klopp, acaba de lhe dar a estreia pela equipe principal na vitória por 5 a 0 sobre a Holanda no Olympiastadion de Berlim, pela Nations League, na noite de segunda-feira. Ele saiu do banco a 15 minutos do fim do tempo regulamentar.

O mesmo Quotidiano Nazionale informa que, de olho na próxima temporada, a Inter mira dois jogadores cujos contratos terminam em junho de 2027: o goleiro brasileiro Alisson Becker, do Liverpool (nascido em 1992 e ex-Roma), e o meio-campista camaronês do Napoli, Frank Anguissa (nascido em 1995).