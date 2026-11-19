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A Inter busca um zagueiro no mercado pensando no futuro.

Depois de se despedir do holandês Stefan de Vrij (que foi para o Panathinaikos, da Grécia) e do italiano Francesco Acerbi (ainda sem clube), a Inter contratou sem custos de transferência, no último verão, o inglês John Stones, vindo do Manchester City. O contrato vai até junho de 2028, com salário de 4 milhões de euros líquidos por ano.

O jogador nascido em 1994, ex-Everton, já se recuperou de uma lesão muscular, mas ainda há dúvidas sobre sua condição física, o que leva a diretoria a acompanhar de perto o mercado de zagueiros.

La Gazzetta dello Sport confirma que Oliver Provstgaard está na mira da Inter.

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O jogador da seleção dinamarquesa, nascido em 2003, tem contrato com a Lazio até junho de 2031 e recebe do clube um salário de cerca de 1 milhão de euros líquidos por ano.

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Contratado do Vejle Boldklub por 4,5 milhões de euros na janela de inverno de 2025, ele disputou desde então 40 partidas pela Lazio, com um gol (marcado na vitória por 3 a 0 no Juventus Stadium, em 18 de outubro passado) e 7 cartões amarelos. Com seus 194 centímetros de altura, também soma 8 partidas pela seleção principal da Dinamarca.

A Inter pode se apoiar no bom relacionamento com o clube presidido por Claudio Lotito, como mostram as transferências concluídas no último verão: o goleiro Ivan Provedel chegou à Inter por 3 milhões de euros, enquanto o meio-campista Davide Frattesi foi para a Lazio por empréstimo pago de 5 milhões de euros, com opção de compra fixada em mais 10 milhões e 50% de uma futura revenda.

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Il Quotidiano Nazionale aponta outro nome para a defesa da Inter no mercado: Finn Jeltsch.

O zagueiro alemão nascido em 2006 tem contrato com o Stuttgart até junho de 2030. O clube o contratou do Nuremberg por 9,5 milhões de euros na janela de inverno de 2025. Desde então, ele disputou 63 partidas, com 2 assistências e 8 cartões amarelos.

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O novo técnico da seleção da Alemanha, Jurgen Klopp, acaba de promover sua estreia pela equipe principal na vitória por 5 a 0 sobre a Holanda, no Olympiastadion de Berlim, pela Nations League, na noite de segunda-feira. Ele saiu do banco a 15 minutos do fim do tempo regulamentar.

O público de San Siro poderá ver Jeltsch e Provstgaard em campo nos próximos compromissos do time de Cristian Chivu contra o Stuttgart, pela Champions League (na próxima quarta-feira), e a Lazio, primeiro pela Supercopa da Itália, em 22 de dezembro, e depois pela Serie A, em 6 de janeiro.

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O mesmo Quotidiano Nazionale escreve que, de olho na próxima temporada, a Inter mira dois jogadores cujos contratos terminam em junho de 2027: o goleiro brasileiro Alisson Becker, do Liverpool (nascido em 1992 e ex-Roma), e o meio-campista camaronês do Napoli, Frank Anguissa (nascido em 1995).