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Atalanta x Inter foi um jogo completamente maluco, sem um instante para respirar. Entre oito gols, dois pênaltis marcados, protestos intensos e chances para os dois lados, o resultado só poderia ser um empate tão espetacular quanto o 4 a 4 na New Balance Arena.



Era para ser o teste de maturidade da Inter, a oportunidade de responder às vitórias expressivas das rivais Lazio, Roma e Milan na disputa pelo título italiano. No fim, porém, foi justamente a equipe de Cristian Chivu que jogou tudo fora: abriu dois gols de vantagem três vezes contra a Atalanta de Maurizio Sarri e, nas três, permitiu a reação até o empate.



A partida parecia encaminhada após o gol de Pio Esposito no início do primeiro tempo, ao aproveitar um desvio favorável em chute de Barella. O atacante italiano ampliou de cabeça após escanteio e chegou ao segundo gol no jogo. Mas os problemas na defesa da Inter ficaram evidentes mais uma vez quando Elmas diminuiu para 2 a 1 pouco depois do 2 a 0.



Na etapa final, nem o terceiro gol de Pio Esposito, após passe em profundidade de Thuram, que atuava como garçom, foi suficiente para liquidar o jogo. A Atalanta mostrou que seguia viva, também graças às entradas de Rowe e Pasalic. Aos 72 minutos, depois de uma primeira defesa milagrosa em finalização de Krstovic após escanteio, outra desatenção em cobrança de escanteio permitiu a De Ketelaere fazer 3 a 2 e recolocou tudo em aberto.



O 3 a 2 não diminuiu o ritmo da partida. Pouco depois, Thuram provocou o primeiro dos dois pênaltis do jogo, lance que gerou protestos de Chivu pela ausência do cartão vermelho para Zappacosta, que impediu com a mão, em cima da linha, o gol do francês. Pênalti, sim; expulsão, não. Sucic converteu para fazer 4 a 2, placar que parecia definir novamente o confronto.



Mas as substituições feitas com o placar em 4 a 2, com as entradas de Lautaro e Stankovic, desorganizaram ainda mais a defesa da Inter, que voltou a falhar pelo lado esquerdo. Rowe deu a assistência para De Ketelaere fazer 4 a 3. Depois, aos 90 minutos, o belga desequilibrou Bastoni na disputa aérea, e a bola atingiu o braço levantado do defensor. Mais um pênalti, e Kessie marcou o gol que definiu o 4 a 4.



A Inter volta a tropeçar e, como dito, não responde a Lazio, Roma e Milan. Cai para três pontos de distância da líder Lazio, é ultrapassada pela Roma, que fica um ponto à frente, enquanto o Milan volta a ficar dois pontos atrás e o Como, três. O que preocupa, porém, são os 17 gols sofridos, marca que deixa a defesa da Inter na nona posição entre as menos vazadas da Serie A.





ATALANTA 4 X 4 INTER

GOLS: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A), 52' Pio Esposito (I), 72' De Ketelaere (A), 76' Sucic (pên.)(I), 81' De Ketelaere (A), 91' Kessie (pên.)(A)

GOLS E PRINCIPAIS LANCES



91' GOL - Kessie cobra o pênalti e desloca Martinez.



90' PÊNALTI De Ketelaere se antecipa a Bastoni, atrapalha seu salto e cabeceia. A bola atinge os braços abertos de Bastoni. Maresca marca o pênalti.



87' CHANCE - Sucic perde a bola para Kessie no próprio campo de defesa. Akanji é superado por Raspadori, a defesa se desorganiza e a bola chega a Pasalic na entrada da área. Ele bate forte, de direita, no canto, mas Josep Martinez voa e espalma para escanteio.



84' CHANCE - Em outro contra-ataque, a Atalanta avança pela direita e pega a defesa da Inter desprevenida com um passe em profundidade que quase deixa Raspadori na cara do gol. Quase, porque Martinez sai no tempo certo, chega primeiro com o pé e evita o gol.



81' GOL - A Atalanta não pensa em desistir. Rowe avança pela esquerda até a linha de fundo e cruza de trivela para o meio da área. De Ketelaere domina e solta uma bomba de esquerda que desvia em Pavard e volta a superar Martinez.



76' GOL - Sucic cobra o pênalti e converte.



75' PÊNALTI - Thuram arranca mais uma vez, passa por todos, inclusive por Sportiello, e chuta. Zappacosta salva em cima da linha, mas, ao cair, toca na bola com a mão e impede o gol. Em seguida, toca nela novamente. Maresca marca pênalti e dá cartão amarelo, sob protestos dos jogadores da Inter, que pediam a expulsão.



72' GOL - Mais um escanteio, mais uma cabeçada. Desta vez, Martinez não consegue defender a finalização de De Ketelaere.



71' CHANCE - Zalewski cobra escanteio pela esquerda e encontra Krstovic. Cabeçada



60' Thuram parte em contra-ataque sozinho contra quatro adversários e é derrubado por Scalvini na entrada da área. Cartão amarelo merecido. A cobrança de falta de Dimarco bate na barreira.



52' GOL - Pavard se antecipa a Krstovic e inicia o ataque da Inter. Thuram conduz até a entrada da área e dá um passe preciso em profundidade, que corta a defesa da Atalanta e deixa Pio Esposito cara a cara com Sportiello. O atacante italiano finaliza com frieza, levantando a bola com o pé direito para fazer 3 a 1



42' PROTESTOS - Atalanta e Sarri protestam intensamente contra Maresca. O árbitro interrompe um possível contra-ataque, volta atrás no lance e marca falta de Zalewski em Sucic numa disputa aérea no campo de defesa da Atalanta ( VEJA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM )



35' GOL - A Atalanta reage. Zalewski recebe a bola na área pelo lado esquerdo e cruza para trás, na direção de Elmas. Ele erra a primeira tentativa de chute de esquerda, mas a bola permanece ao seu alcance. O ex-jogador do Napoli se ajeita rapidamente e bate forte para marcar, sem chances para Martinez.



34' LESÃO - A Inter é obrigada a fazer a primeira substituição. Calhanoglu sente uma lesão muscular no músculo flexor da coxa e pede para sair.



32' GOL - Dimarco cobra escanteio e encontra Pio Esposito novamente livre no meio da área. Ele sobe e cabeceia para ampliar.



32' CHANCE - Thuram consegue espaço na área e finaliza de primeira, mas Sportiello defende o chute de direita. O goleiro faz uma defesa ainda mais impressionante na finalização de Pio Esposito, que, a poucos passos do gol, ainda teve tempo de chutar.



31' CHANCE - A Atalanta entra na área pela esquerda, e Krstovic finaliza rasteiro, sem muita força. Martinez espalma mal, mas o goleiro espanhol se recupera rapidamente e, com o pé, tira a bola do alcance de De Ketelaere, que teria o gol vazio à disposição.



16' GOL - A Inter constrói a jogada pela direita, e a defesa da Atalanta corta duas tentativas de passe em profundidade para Thuram. A bola chega a Barella, aberto pelo lado, que tenta cruzar, mas Scalvini afasta sem força. O meio-campista italiano chega primeiro à sobra e chuta de imediato. A bola desvia novamente e vai para o meio da área, onde Pio Esposito aparece livre e marca antes que Sportiello consiga intervir.



11' CHANCE - Thuram domina um lançamento pela direita e, de calcanhar, aciona Dimarco, que chega em velocidade. Ele cruza para o meio, onde Pio Esposito ganha posição entre Kolasinac e Scalvini, sobe e cabeceia rente à trave mais distante.



7' Zalewski recupera uma bola afastada de cabeça de forma errada por Pio Esposito, corta da direita para o meio e chuta, mas Martinez faz a defesa pelo centro, no chão.



3' CHANCE - Mkhitaryan recebe a bola na área e atrai a marcação da Atalanta antes de acionar Calhanoglu na entrada da área. O chute forte de direita passa pelos jogadores da Atalanta, mas Kolasinac estica o pé e salva no último instante, mandando para escanteio.



0' LESÃO - Carnesecchi sente um problema no joelho durante o aquecimento. O goleiro estava relacionado como titular, mas precisou ficar fora. Sportiello joga.



0' A bola rola às 20h45 na New Balance Arena, em Bérgamo



VEJA AQUI TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS, CURIOSIDADES E O TEMPO REAL



ATALANTA X INTER: FICHA TÉCNICA



Atalanta 4 x 4 Inter



Gols: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A), 52' Pio Esposito (I), 72' De Ketelaere (A), 76' Sucic (pên.)(I), 81' De Ketelaere (A), 91' Kessie (pên.)(A)



ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (69' Pasalic); Elmas (69' Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73' Raspadori); Krstovic.



Reservas: Sonzogni, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Técnico: Sarri



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64' Jones), Calhanoglu (33' Sucic), Mkhitaryan (78' Stankovic), Dimarco (64' Akanji); Thuram, Pio Esposito (78' Lautaro).



Reservas: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli.



Técnico: Chivu



Árbitro: Maresca



Cartões amarelos: Scalvini (A), Zappacosta (A)



Expulsos: -