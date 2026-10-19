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Liga dos Campeões
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Inter de Milão x Shakhtar Donetsk: Prévia da Champions League da UEFA com invencibilidade da Inter contra o Shakhtar em jogo

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões
Inter de Milão
Shakhtar Donetsk

A Inter coloca em jogo seu retrospecto histórico perfeito contra o Shakhtar Donetsk no San Siro. A equipe de Arda Turan, em grande fase, chega à Lombardia embalada por cinco vitórias consecutivas em todas as competições.

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk: detalhes da partida

crest
Liga dos Campeões - Rodada 3
Giuseppe Meazza

A Inter de Milão recebe o FC Shakhtar Donetsk na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Histórico favorável encontra adversário em grande fase

A Inter de Milão volta a campo em competição europeia determinada a deixar para trás a movimentada derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na segunda rodada. O histórico favorece amplamente a Inter: a equipe está invicta nos sete confrontos europeus anteriores contra o Shakhtar Donetsk (três vitórias e quatro empates) e não sofreu gols nos últimos cinco encontros. No entanto, o time de Cristian Chivu enfrenta um Shakhtar em seu melhor momento sob o comando do técnico turco Arda Turan, que chega a Milão com cinco vitórias consecutivas após vencer o AEK Atenas por 3 a 1 na Champions League e o Kolos Kovalivka por 2 a 1 no campeonato nacional.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

A vitória de virada da Inter em Bolonha

A Inter de Milão chega confiante ao duelo de quarta-feira após vencer o Bologna fora de casa por 3 a 1 pela Serie A no sábado, 17 de outubro. Depois de sair atrás no placar logo no início, a equipe empatou com Marcus Thuram, antes que os gols de Carlos Augusto (68') e Ange-Yoan Bonny (82') no segundo tempo garantissem os três pontos. A vitória no campeonato nacional representou uma recuperação ideal após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League, em 13 de outubro, partida em que Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco lideraram uma atuação ofensiva de 15 finalizações.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Vitória europeia e boa fase do Shakhtar no campeonato nacional

O Shakhtar Donetsk viaja a Milão cheio de confiança após conquistar três vitórias consecutivas. Depois de vencer o NK Veres Rivne por 3 a 0 em 9 de outubro, o campeão ucraniano conseguiu uma vitória importante por 3 a 1 sobre o AEK Atenas, em Londres, como mandante pela Champions League, em 14 de outubro. No sábado, 17 de outubro, a equipe deu sequência à boa fase com uma vitória por 2 a 1 sobre o FC Kolos Kovalivka no campeonato nacional, consolidando sua posição na liderança da Premier League Ucraniana.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Duelo em destaque: Marcus Thuram x Valeriy Bondar

Força no ataque: Marcus Thuram iniciou a reação da Inter na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Bologna, pela Serie A, com um gol e quatro chances criadas. Sua movimentação diagonal no terço final ameaça diretamente a organização defensiva do Shakhtar.

Liderança na defesa: O capitão do Shakhtar, Valeriy Bondar, que marcou na vitória da equipe no campeonato nacional no fim de semana, comanda uma linha defensiva que terá de manter a disciplina diante dos incansáveis alas da Inter, Federico Dimarco e Carlos Augusto.

Análise tática e escalações prováveis

Inter de Milão (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

Panorama da partida: A Inter tem 70% de probabilidade de vencer em casa, respaldada por uma sequência invicta de sete confrontos diretos contra o campeão ucraniano. Para encerrar essa série, Arda Turan tentará explorar os espaços deixados pela linha defensiva adiantada com transições rápidas pelos lados do campo, usando Vinicius Tobias e Bruninho.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Inter de Milão x Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Shakhtar Donetsk

Técnico

  • C. Chivu
  • A. Turan

A Inter é comandada por Cristian Chivu nesta partida. Ainda não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões, e as notícias sobre a equipe serão atualizadas mais perto do início do jogo.

O Shakhtar Donetsk é comandado por Arda Turan. Assim como no caso do mandante, ainda não foram divulgados detalhes confirmados sobre o elenco ou lesões, e novas informações são esperadas antes da partida.

Momento das equipes

INT

INT - Sequência

ROM
E2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SHK

SHK - Sequência

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
13/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Inter somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Parma pela Serie A. Antes disso, a Inter venceu a Udinese por 5 a 3 no campeonato e empatou por 2 a 2 com a Roma. A equipe marcou 13 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

O Shakhtar Donetsk venceu quatro dos últimos cinco jogos e só deixou de conquistar todos os pontos no empate por 1 a 1 com o PSV Eindhoven pela Champions League. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o AEK Atenas na Champions League, e a equipe também venceu o Veres Rivne por 3 a 0 na Premier League Ucraniana. O Shakhtar marcou nove gols e sofreu dois nessa sequência de cinco partidas.

Histórico do confronto

Confrontos

Inter de MilãoEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Liga Europa
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
7Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu na Champions League, em 24 de novembro de 2021, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza. Nos últimos cinco jogos registrados entre os clubes, a Inter tem o melhor retrospecto, incluindo uma vitória por 5 a 0 pela Liga Europa em 17 de agosto de 2020. Os outros três confrontos terminaram empatados, todos por 0 a 0, nas fases de grupos da Champions League de 2020 e 2021.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

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