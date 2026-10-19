Inter de Milão x Shakhtar Donetsk: detalhes da partida
A Inter de Milão recebe o FC Shakhtar Donetsk na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Histórico favorável encontra adversário em grande fase
A Inter de Milão volta a campo em competição europeia determinada a deixar para trás a movimentada derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na segunda rodada. O histórico favorece amplamente a Inter: a equipe está invicta nos sete confrontos europeus anteriores contra o Shakhtar Donetsk (três vitórias e quatro empates) e não sofreu gols nos últimos cinco encontros. No entanto, o time de Cristian Chivu enfrenta um Shakhtar em seu melhor momento sob o comando do técnico turco Arda Turan, que chega a Milão com cinco vitórias consecutivas após vencer o AEK Atenas por 3 a 1 na Champions League e o Kolos Kovalivka por 2 a 1 no campeonato nacional.
A vitória de virada da Inter em Bolonha
A Inter de Milão chega confiante ao duelo de quarta-feira após vencer o Bologna fora de casa por 3 a 1 pela Serie A no sábado, 17 de outubro. Depois de sair atrás no placar logo no início, a equipe empatou com Marcus Thuram, antes que os gols de Carlos Augusto (68') e Ange-Yoan Bonny (82') no segundo tempo garantissem os três pontos. A vitória no campeonato nacional representou uma recuperação ideal após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League, em 13 de outubro, partida em que Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco lideraram uma atuação ofensiva de 15 finalizações.
Vitória europeia e boa fase do Shakhtar no campeonato nacional
O Shakhtar Donetsk viaja a Milão cheio de confiança após conquistar três vitórias consecutivas. Depois de vencer o NK Veres Rivne por 3 a 0 em 9 de outubro, o campeão ucraniano conseguiu uma vitória importante por 3 a 1 sobre o AEK Atenas, em Londres, como mandante pela Champions League, em 14 de outubro. No sábado, 17 de outubro, a equipe deu sequência à boa fase com uma vitória por 2 a 1 sobre o FC Kolos Kovalivka no campeonato nacional, consolidando sua posição na liderança da Premier League Ucraniana.
Duelo em destaque: Marcus Thuram x Valeriy Bondar
Força no ataque: Marcus Thuram iniciou a reação da Inter na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Bologna, pela Serie A, com um gol e quatro chances criadas. Sua movimentação diagonal no terço final ameaça diretamente a organização defensiva do Shakhtar.
Liderança na defesa: O capitão do Shakhtar, Valeriy Bondar, que marcou na vitória da equipe no campeonato nacional no fim de semana, comanda uma linha defensiva que terá de manter a disciplina diante dos incansáveis alas da Inter, Federico Dimarco e Carlos Augusto.
Análise tática e escalações prováveis
Inter de Milão (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.
FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.
Panorama da partida: A Inter tem 70% de probabilidade de vencer em casa, respaldada por uma sequência invicta de sete confrontos diretos contra o campeão ucraniano. Para encerrar essa série, Arda Turan tentará explorar os espaços deixados pela linha defensiva adiantada com transições rápidas pelos lados do campo, usando Vinicius Tobias e Bruninho.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
A Inter é comandada por Cristian Chivu nesta partida. Ainda não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões, e as notícias sobre a equipe serão atualizadas mais perto do início do jogo.
O Shakhtar Donetsk é comandado por Arda Turan. Assim como no caso do mandante, ainda não foram divulgados detalhes confirmados sobre o elenco ou lesões, e novas informações são esperadas antes da partida.
Momento das equipes
A Inter somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Champions League, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Parma pela Serie A. Antes disso, a Inter venceu a Udinese por 5 a 3 no campeonato e empatou por 2 a 2 com a Roma. A equipe marcou 13 gols e sofreu nove nessas cinco partidas.
O Shakhtar Donetsk venceu quatro dos últimos cinco jogos e só deixou de conquistar todos os pontos no empate por 1 a 1 com o PSV Eindhoven pela Champions League. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o AEK Atenas na Champions League, e a equipe também venceu o Veres Rivne por 3 a 0 na Premier League Ucraniana. O Shakhtar marcou nove gols e sofreu dois nessa sequência de cinco partidas.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu na Champions League, em 24 de novembro de 2021, quando a Inter venceu por 2 a 0 no Giuseppe Meazza. Nos últimos cinco jogos registrados entre os clubes, a Inter tem o melhor retrospecto, incluindo uma vitória por 5 a 0 pela Liga Europa em 17 de agosto de 2020. Os outros três confrontos terminaram empatados, todos por 0 a 0, nas fases de grupos da Champions League de 2020 e 2021.
Classificação
|#
|J
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|GC
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|P
|Sequência
|1
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|2
|0
|0
|10
|3
|+7
|6
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|2
|2
|2
|0
|0
|9
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|+4
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|2
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|7
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|0
|2
|1
|9
|-8
|0
D
D