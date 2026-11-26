Inter de Milão x Genoa: detalhes da partida
Ataque poderoso enfrenta o embalo do Genoa, com quatro vitórias em cinco jogos
O jogo de sábado à noite, em Milão, coloca o ataque mais letal da Serie A diante de um dos times em melhor fase na competição. O Inter de Milão de Cristian Chivu ocupa o terceiro lugar, com 29 pontos, após marcar 32 gols nas primeiras 12 rodadas, mais do que qualquer outro time. A equipe chega embalada pela vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League, na quarta-feira, com gols de Petar Sučić e do capitão Lautaro Martínez, que retornou ao time.
Antes de vencer sem sofrer gols na competição europeia, o Inter de Milão havia empatado por 4 a 4 com a Atalanta no último domingo, em Bérgamo, em uma partida inesquecível da Serie A com oito gols.
Do outro lado estará o Genoa de Daniele De Rossi, que subiu para o 10º lugar, com 16 pontos, após vencer quatro dos últimos cinco jogos pela liga. No domingo, a equipe venceu o Sassuolo por 2 a 0 fora de casa, graças a dois gols de Milutin Osmajić no primeiro tempo e sete defesas de Justin Bijlow. Agora, o Genoa viaja à Lombardia para tentar encerrar uma sequência na qual marcou apenas uma vez nas últimas dez visitas ao San Siro pela Serie A.
Notícias e elencos dos times
Prováveis escalações de Inter de Milão x Genoa
Time titular
Técnico
- C. Chivu
- D. De Rossi
Momento das equipes
Histórico do confronto
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
E
V
V
V
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
E
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
E
V
D
V
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
D
D
V
V
E
|8
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
E
D
V
E
|9
|12
|5
|3
|4
|17
|15
|+2
|18
E
V
V
V
V
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
V
D
V
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
D
E
D
D
V
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
D
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
D
E
V
E
D
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
D
D
V
E
D
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
D
D
D
D
D
|19
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
E
D
D
E
D
|20
|12
|2
|0
|10
|8
|25
|-17
|6
D
V
D
D
D