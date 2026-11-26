Inter de Milão x Genoa: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 13 28 de nov. de 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Ataque poderoso enfrenta o embalo do Genoa, com quatro vitórias em cinco jogos

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O jogo de sábado à noite, em Milão, coloca o ataque mais letal da Serie A diante de um dos times em melhor fase na competição. O Inter de Milão de Cristian Chivu ocupa o terceiro lugar, com 29 pontos, após marcar 32 gols nas primeiras 12 rodadas, mais do que qualquer outro time. A equipe chega embalada pela vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League, na quarta-feira, com gols de Petar Sučić e do capitão Lautaro Martínez, que retornou ao time.

Antes de vencer sem sofrer gols na competição europeia, o Inter de Milão havia empatado por 4 a 4 com a Atalanta no último domingo, em Bérgamo, em uma partida inesquecível da Serie A com oito gols.

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Do outro lado estará o Genoa de Daniele De Rossi, que subiu para o 10º lugar, com 16 pontos, após vencer quatro dos últimos cinco jogos pela liga. No domingo, a equipe venceu o Sassuolo por 2 a 0 fora de casa, graças a dois gols de Milutin Osmajić no primeiro tempo e sete defesas de Justin Bijlow. Agora, o Genoa viaja à Lombardia para tentar encerrar uma sequência na qual marcou apenas uma vez nas últimas dez visitas ao San Siro pela Serie A.

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