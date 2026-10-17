Inter de Milão iguala seu melhor início histórico

A Inter de Milão fez um início forte que já figura entre os melhores de toda a sua história no Campeonato Italiano na era da pontuação de três pontos por vitória.

A Inter conquistou uma vitória valiosa no campo do Bologna na noite deste sábado, por três gols a um, na sétima rodada da competição.

A Inter somou 19 pontos em seus sete primeiros jogos na competição, alcançando essa marca apenas pela quarta vez desde o início da aplicação do sistema de três pontos na temporada 1994-1995, de acordo com dados da Opta.

O time preto e azul já havia somado a mesma pontuação após os sete primeiros jogos em três temporadas: 1997-1998, 2002-2003 e 2017-2018.

Essa pontuação veio sem nenhuma derrota, com seis vitórias e um empate.

A Inter elevou sua pontuação na liderança para 19 pontos, enquanto o Bologna parou nos 5 pontos, ocupando provisoriamente a 14ª colocação.