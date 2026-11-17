As duas partidas disputadas pela Itália de Roberto Mancini devolveram à Inter de Milão um Alessandro Bastoni de altos e baixos: de um lado, a ótima atuação contra a França, na qual mostrou ao mundo possibilidades de utilização até então inimagináveis; de outro, uma atuação incrivelmente ruim na dura derrota para a Bélgica.
O zagueiro italiano certamente segue sendo alguém que "divide opiniões" entre os torcedores do país, mas o mesmo não acontece com os olheiros e diretores esportivos de muitos clubes europeus, que continuam de olho nele.
Há tempos, o Barcelona tenta tirá-lo da Inter de Milão, quem sabe por uma pechincha. Mas, segundo o TeamTalk, da Inglaterra, outro clube de ponta entrou com força na disputa pelo zagueiro italiano durante esta pausa para as seleções: o Chelsea.
OS PLANOS DA INTER DE MILÃO E UM CONTRATO A RENOVAR - É preciso dizer e ressaltar: Bastoni continua sem estar à venda para a Inter de Milão. O zagueiro nascido em 1999 é considerado uma das peças mais importantes do projeto confiado a Cristian Chivu. Além disso, a experiência como zagueiro em uma linha de quatro com Mancini na seleção pode ser vista como uma possibilidade importante para as futuras escolhas táticas do clube.
É claro que as conversas na diretoria não podem ignorar sua situação contratual: o vínculo termina em 30 de junho de 2028 e, portanto, entrará em seu último ano no próximo verão. A ideia é tentar sentar à mesa para negociar mais cedo ou mais tarde, mas Bastoni já recebe 5,5 milhões de euros por ano, mais bônus, e seu contrato é considerado um dos mais altos da atual folha salarial, sem margem para aumento.
O BARCELONA TENTA HÁ TEMPO - Um acordo com aumento salarial, como o que os agentes de Bastoni já cogitam, é hoje mais difícil do que nunca. Por isso, eles começaram a avaliar o que o mercado pode ou poderia oferecer. É nesse cenário que reaparece o Barcelona. Deco é um dos maiores admiradores do ex-jogador da Atalanta e já esteve várias vezes na Itália, há um ano, para se reunir com o atleta e seus representantes. Naquele verão, não houve acordo: a oferta ficou muito abaixo dos pelo menos 70 milhões exigidos pela Inter de Milão para liberá-lo. Nas próximas janelas, porém, o Barcelona espera que a situação contratual leve a Inter a reduzir suas exigências.
CHELSEA NA LINHA DE FRENTE - Dar descontos, evidentemente, não é uma estratégia que a Inter de Milão esteja considerando. Pelo contrário: se a saída acontecer, o que não é certo, ela deverá ocorrer, se possível, por meio de um leilão internacional. É aí que entra o Chelsea, que, segundo o TeamTalk, já sondou os agentes do zagueiro canhoto sobre uma transferência para a Premier League. Representantes do clube estiveram em San Siro para Itália x França, e os dirigentes do Chelsea ficaram impressionados com o impacto de Bastoni também em uma linha de quatro. É claro que ainda há um longo caminho até a apresentação de uma proposta, mas o mercado em torno do jogador nascido em 1999 começa a se movimentar de forma concreta. E o que fará a Inter de Milão?