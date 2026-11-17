Compartilhar Siga GOAL no Google

O futuro de Alessandro Bastoni segue em pauta na Inter de Milão, com os rumores de uma possível saída ganhando cada vez mais força.

Publicidade

As duas partidas disputadas pela Itália de Roberto Mancini devolveram à Inter de Milão um Alessandro Bastoni de altos e baixos: de um lado, a ótima atuação contra a França, na qual mostrou ao mundo possibilidades de utilização até então inimagináveis; de outro, uma atuação incrivelmente ruim na dura derrota para a Bélgica.



O zagueiro italiano certamente segue sendo alguém que "divide opiniões" entre os torcedores do país, mas o mesmo não acontece com os olheiros e diretores esportivos de muitos clubes europeus, que continuam de olho nele.



Há tempos, o Barcelona tenta tirá-lo da Inter de Milão, quem sabe por uma pechincha. Mas, segundo o TeamTalk, da Inglaterra, outro clube de ponta entrou com força na disputa pelo zagueiro italiano durante esta pausa para as seleções: o Chelsea.

OS PLANOS DA INTER DE MILÃO E UM CONTRATO A RENOVAR - É preciso dizer e ressaltar: Bastoni continua sem estar à venda para a Inter de Milão. O zagueiro nascido em 1999 é considerado uma das peças mais importantes do projeto confiado a Cristian Chivu. Além disso, a experiência como zagueiro em uma linha de quatro com Mancini na seleção pode ser vista como uma possibilidade importante para as futuras escolhas táticas do clube.

É claro que as conversas na diretoria não podem ignorar sua situação contratual: o vínculo termina em 30 de junho de 2028 e, portanto, entrará em seu último ano no próximo verão. A ideia é tentar sentar à mesa para negociar mais cedo ou mais tarde, mas Bastoni já recebe 5,5 milhões de euros por ano, mais bônus, e seu contrato é considerado um dos mais altos da atual folha salarial, sem margem para aumento.

Publicidade Publicidade

O BARCELONA TENTA HÁ TEMPO - Um acordo com aumento salarial, como o que os agentes de Bastoni já cogitam, é hoje mais difícil do que nunca. Por isso, eles começaram a avaliar o que o mercado pode ou poderia oferecer. É nesse cenário que reaparece o Barcelona. Deco é um dos maiores admiradores do ex-jogador da Atalanta e já esteve várias vezes na Itália, há um ano, para se reunir com o atleta e seus representantes. Naquele verão, não houve acordo: a oferta ficou muito abaixo dos pelo menos 70 milhões exigidos pela Inter de Milão para liberá-lo. Nas próximas janelas, porém, o Barcelona espera que a situação contratual leve a Inter a reduzir suas exigências.

CHELSEA NA LINHA DE FRENTE - Dar descontos, evidentemente, não é uma estratégia que a Inter de Milão esteja considerando. Pelo contrário: se a saída acontecer, o que não é certo, ela deverá ocorrer, se possível, por meio de um leilão internacional. É aí que entra o Chelsea, que, segundo o TeamTalk, já sondou os agentes do zagueiro canhoto sobre uma transferência para a Premier League. Representantes do clube estiveram em San Siro para Itália x França, e os dirigentes do Chelsea ficaram impressionados com o impacto de Bastoni também em uma linha de quatro. É claro que ainda há um longo caminho até a apresentação de uma proposta, mas o mercado em torno do jogador nascido em 1999 começa a se movimentar de forma concreta. E o que fará a Inter de Milão?