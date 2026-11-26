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Três vitórias seguidas da Inter na Champions League. Depois de vencer o Shakhtar por 1 a 0 e o Feyenoord por 3 a 0, com gols de Sucic, de pênalti, e Lautaro, os campeões italianos conquistaram a terceira vitória consecutiva contra o Stuttgart, novamente sem sofrer gols (2 a 0).

O resultado recuperou um dia que havia começado mal, com as derrotas por 3 a 0 da equipe sub-23 fora de casa para o Audace Cerignola, na Serie C, e da equipe Primavera em casa para os alemães, na Youth League.

Até agora, na principal competição europeia, ninguém tem mais jogos sem sofrer gols que a Inter: três, assim como o Bodo/Glimt. Por ironia do destino, foram justamente os noruegueses que eliminaram o time de Chivu nos playoffs em fevereiro passado.

Nesta temporada, a virada fora das competições nacionais veio após as duas primeiras derrotas, para Real Madrid e Bruges. Em particular, o 4 a 3 contra Sommer e Tresoldi em San Siro mudou, na prática, a postura tática e mental da Inter na Europa. A nova palavra de ordem é: “Primeiro, não sofrer gols!”

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A situação é diferente na Serie A, em que os campeões italianos sofreram 17 gols em 12 rodadas. No 4 a 4 do último domingo, em Bérgamo, contra a Atalanta, o ponto fraco foram os cruzamentos. Desta vez, todos foram neutralizados, apesar das 33 bolas alçadas pelo Stuttgart.

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Na segunda rodada da Champions, a defesa da Inter estava entre as piores. Agora, apenas Arsenal (4), Atlético de Madrid e Shakhtar Donetsk (5) sofreram menos gols que os campeões italianos: 6, assim como Betis, Como, Sporting de Lisboa, Stuttgart e Borussia Dortmund.

Este último time, líder da Bundesliga, é o próximo adversário da Champions, na Alemanha, para a Inter, que depois enfrentará em janeiro o Liverpool em casa e o Slovan Bratislava fora. O Slovan é o lanterna, com zero ponto. Para chegar aos playoffs, basta mais um ponto. Para ficar entre os oito primeiros e se classificar diretamente às oitavas de final, são necessários sete.

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A única nota negativa da noite foi mais uma lesão muscular, desta vez de Bastoni. Felizmente, para a posição, Chivu pode contar com Carlos Augusto, que está praticamente garantido com um novo contrato e fez uma grande intervenção defensiva no segundo tempo, assim como Akanji depois de receber um cartão amarelo.

Do outro lado, o jovem zagueiro alemão ligado à Inter no mercado, Finn Jeltsch (nascido em 2006), levou a pior no duelo com Pio Esposito (nascido em 2005). O centroavante italiano não marcou desta vez, mas confirmou sua evolução constante, inclusive no aspecto técnico. Basta ver o passe em profundidade, na medida, que lançou Thuram em campo aberto no primeiro tempo. Na etapa final, houve o corta-luz no cruzamento de Dimarco, que deixou a bola para Lautaro ampliar: duas jogadas dignas do vencedor da última Bola de Ouro, o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique.

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Augusto e Pio também são nomes de dois imperadores de Roma. Por falar na capital, a Lazio de Frattesi lidera a classificação, e a quarta-feira de copas manda outro recado claro: depois de assustar Real Madrid e Manchester United, o time de Roma empatou por 2 a 2 fora de casa com o Paris Saint-Germain, campeão europeu, e mete cada vez mais medo na disputa pelo título italiano. Gasperini se confirma um adversário fortíssimo, que não pode ser subestimado: até Luis Enrique diz isso.

Para encerrar, outros dois ex-integrantes da Roma. Daniele De Rossi se prepara para enfrentar a Inter duas vezes em San Siro: primeiro no sábado, pela Serie A, e depois na terça-feira, pela Copa da Itália.

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Fabio Capello, técnico do último título italiano do time de Roma, em 2001, elogia Gasperini, diz que é difícil fazer perguntas a Chivu porque ele já diz tudo, compara Pio Esposito a Oliver Bierhoff e critica Lautaro por ter feito o aquecimento antes do jogo vestido de forma diferente dos companheiros, com um capuz para se proteger da chuva (LEIA AQUI).

Como ensina o cantor e compositor romano Francesco De Gregori, “não é por esses detalhes que se julga um jogador: você vê um jogador pela coragem, pelo altruísmo e pela criatividade”.

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Se a única ressalva é sobre sua roupa, isso significa que Lautaro é exemplar em todo o resto. Assim, a crítica vazia feita por Capello acaba se transformando em um grande elogio.

Hoje é o Dia de Ação de Graças, e toda a torcida da Inter agradece aos céus por poder aplaudir o atacante argentino como seu capitão e Barella como seu vice, após mais uma atuação em que este último jogou pelo time.