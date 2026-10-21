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imago-sport-1084861335.jpgLaPresse
Siep Engelen
Traduzido por

Inter conquista seus primeiros pontos na Champions League aos trancos e barrancos contra o Shakhtar

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Inter de Milão
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões

A Inter conquistou a duras penas seus primeiros pontos nesta edição da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Mesmo reduzida a dez jogadores após a expulsão de Alessandro Bastoni, a equipe venceu em casa por 1-0, com gol de Carlos Augusto. 

A Inter começou bem a partida e quase abriu o placar logo após um grande erro do Shakhtar na saída de bola, mas o goleiro Dmytro Riznyk desviou por muito pouco a finalização de Marcus Thuram para fora. 

No restante do primeiro tempo, os italianos tiveram uma leve superioridade, mas criaram poucas chances claras. Hakan Calhanoglu chutou pouco acima do gol, e Ange-Yoan Bonny voltou a testar os reflexos de Riznyk. Pelo Shakhtar, Valeriy Bondar e Oleg Ocheretko chegaram perto de abrir o placar. 

Mesmo depois do intervalo, a Inter mostrou muito pouco. O Shakhtar resistia sem dificuldade, e a frustração crescia entre os jogadores da equipe de Cristian Chivu. Aos 69 minutos, Alessandro Bastoni recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. 

Arda Turan e sua equipe ganharam confiança com um jogador a mais em campo. Ainda assim, os visitantes sofreram um duro golpe a 15 minutos do fim: em um contra-ataque espetacular, Carlos Augusto marcou e colocou a Inter em vantagem por 1-0. 

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Depois disso, a Inter se concentrou em segurar o resultado e garantir os três pontos. E conseguiu. Newerton e Mykola Matvienko ainda tiveram grandes chances, mas a Inter resistiu. 

Assim, a Inter somou seus primeiros pontos e visitará o Feyenoord no De Kuip na próxima rodada.

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