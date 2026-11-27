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A Inter sofreu um duro golpe na defesa ao confirmar que Alessandro Bastoni teve uma distensão no quadríceps esquerdo. Segundo relatos da imprensa italiana, o jogador de 27 anos ficará afastado por pelo menos três semanas, o que coloca em séria dúvida sua participação na agenda movimentada de dezembro e em uma final de copa que se aproxima.

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Lesão de Bastoni desfalca a Inter

A Inter confirmou que Bastoni sofreu uma distensão no quadríceps esquerdo, um duro golpe para o clube antes de uma sequência intensa de jogos. O jogador da seleção italiana sentiu o problema no primeiro tempo do confronto de quarta-feira contra o Stuttgart pela Champions League .

O defensor de 27 anos precisou deixar a partida ainda no início, o que gerou preocupação imediata no clube. A Inter divulgou uma atualização oficial na sexta-feira para esclarecer a gravidade da lesão. Segundo vários veículos da imprensa italiana, entre eles a Sky Sport Italia, Bastoni ficará fora de ação por pelo menos três semanas.

Clube confirma resultado dos exames

Bastoni passou por exames médicos na manhã de sexta-feira para determinar a gravidade do problema sofrido contra o Stuttgart. Depois, a Inter divulgou um breve comunicado com o diagnóstico.

"Alessandro Bastoni passou por exames clínicos e diagnósticos nesta manhã no Instituto Humanitas, em Rozzano", anunciou o clube. "Os exames revelaram uma distensão no quadríceps esquerdo."

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Embora a Inter não tenha informado um prazo exato de recuperação no comunicado oficial, a ausência de três semanas apontada pela imprensa deixa o time sem uma de suas peças defensivas mais importantes em um momento decisivo da temporada.

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Inter terá sequência exigente de jogos

A ausência de Bastoni ocorre em um período exigente para a Inter, que tem sete partidas previstas para as próximas três semanas. O afastamento abrangerá compromissos pelo campeonato nacional, pela copa e por competição europeia.

A Inter terá dois jogos seguidos em casa contra o Genoa, no Giuseppe Meazza. Os times se enfrentam pela Série A no sábado e voltam a jogar na terça-feira seguinte, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

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A Inter também terá de encarar um desafio importante na Europa sem o jogador de 27 anos. O time viajará para enfrentar o Borussia Dortmund fora de casa pela sexta rodada da Champions League na quarta-feira, 9 de dezembro.

Corrida contra o tempo para a final da Supercopa

Com a expectativa de ficar afastado por pelo menos três semanas, Bastoni corre contra o tempo para voltar antes do fim do ano. O último jogo da Inter pela Série A no ano será em 18 de dezembro, fora de casa, contra o Lecce, que enfrenta dificuldades na competição.

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Mais importante ainda, a lesão coloca em dúvida a participação do jogador da seleção italiana na final da Supercopa da Itália contra a Lazio, em 22 de dezembro. A Inter acompanhará de perto a recuperação de Bastoni nas próximas semanas enquanto tenta superar a agenda apertada de dezembro sem ele.