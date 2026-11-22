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Uma nova fase começa a se desenhar na relação entre Marcus Thuram e a Inter de Milão, depois que o atacante francês se transformou, desde sua chegada, em uma das peças importantes do projeto ofensivo do clube e apresentou ótimo nível ao lado do argentino Lautaro Martínez.

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No entanto, a continuidade dessa parceria já não é algo garantido, diante das complicações que começaram a surgir em torno do futuro do jogador no clube italiano. Thuram chegou à Inter no meio de 2023, vindo do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, em uma transferência a custo zero, e rapidamente conseguiu provar seu valor no time, formando uma dupla de ataque decisiva com Lautaro Martínez e contribuindo para reforçar o poder ofensivo dos Nerazzurri.

O atacante francês iniciou sua quarta temporada com a camisa da Inter em um momento em que a renovação de seu contrato passou a estar na pauta da diretoria do clube, sobretudo porque o vínculo atual entre as partes vai até meados de 2028, o que dá à diretoria a oportunidade de discutir o futuro do jogador antes que ele entre no período final do contrato.

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Mas o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" revelou que as negociações entre as partes estão mais complicadas do que se esperava, em razão de divergências sobre as condições financeiras do novo contrato, o que torna incerto um acordo rápido.

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Thuram deseja um aumento salarial no próximo contrato, compatível com seu status no elenco, mas a diretoria da Inter não parece disposta a atender esse pedido por meio de um aumento fixo nos vencimentos e prefere oferecer bônus e premiações vinculados ao desempenho individual e às conquistas coletivas.

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A diretoria da Inter também leva em conta questões futuras ao discutir a renovação de Thuram, especialmente porque o jogador completará 31 anos em 2028, quando termina seu contrato atual. Isso faz o clube avaliar a duração e o valor de qualquer novo acordo, sem se basear apenas em seu nível atual.

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Ao mesmo tempo, a Inter já conta em seu elenco com uma opção na qual pode apostar no futuro para o comando do ataque: o italiano Pio Esposito, visto pelo clube como um possível sucessor de Thuram. Isso dá à diretoria mais margem para conduzir a renovação sem necessariamente atender a todas as exigências do jogador francês.

Diante desse novo cenário, as negociações parecem abertas a todas as possibilidades. Ainda não está claro se as partes conseguirão prolongar a relação iniciada no meio de 2023 ou se as divergências financeiras abrirão caminho para o fim da história.

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