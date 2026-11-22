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Recém-vencedor da Panchina d'Oro 2025/2026, Cristian Chivu quer deixar definitivamente para trás as comemorações da temporada passada para se concentrar totalmente na de 2026/2027. Nela, a Inter precisa responder imediatamente às vitórias de Lazio, Roma e Milan na disputa pelo título italiano, que hoje está totalmente aberta. A primeira oportunidade será já nesta noite, fora de casa, em Bérgamo, contra a Atalanta.

Em entrevista à Dazn, o técnico romeno reiterou a dificuldade da partida e de preparar um jogo tão importante após uma pausa em que muitos de seus jogadores viajaram pelo mundo para defender suas seleções. Destacou, sobretudo, a necessidade de recuperar a condição física de vários atletas que não estavam em sua melhor forma antes da pausa. A derrota no clássico precisa ficar no passado; a vitória seguinte sobre o Como deve servir de base para continuar evoluindo. Confira o que ele disse.

SARRI TEVE DIFICULDADES - "Todos sabemos o que Sarri propõe, a organização que está tentando implementar na Atalanta. Ele trabalha aqui há poucos meses. Sabemos que tiveram dificuldades na defesa e nunca escalaram a defesa titular".



JOGAR EM BÉRGAMO NUNCA É SIMPLES - "Quando há jogos de seleções, temos muitos jogadores espalhados pelo mundo. Jogar em Bérgamo nunca é simples, as expectativas são altas. Precisamos dar o máximo e retomar de onde paramos há duas semanas".

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NÃO FAÇO EXPERIMENTOS - "Eu não faço experimentos. Lido com um grupo de acordo com os problemas que ele precisa enfrentar diariamente".

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AS ESCOLHAS NA DEFESA - "Pavard treinou bem, recuperou-se um pouco antes. Manuel Akanji teve problemas, Stones está se recuperando. De qualquer forma, temos grandes jogadores à disposição que muitas vezes merecem começar como titulares"

PARTIR DO JOGO CONTRA O COMO - "Vamos partir do que fizemos contra o Como. Falamos muito de nomes, mas precisamos observar as características e preparar os jogos da melhor maneira possível para oferecer soluções ofensivas sem perder o equilíbrio".