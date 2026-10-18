Inter, Chivu furioso: perde a paciência com seus jogadores em Bolonha

Ontem, para a Inter foi a sexta vez em que saiu atrás no placar, a quarta só no campeonato: se na Itália sempre conseguiu virar o jogo, nas duas partidas da Champions League, quando o nível subiu, a virada deixou de ser regra. Nesse cenário, Cristian Chivu fez a sua parte com tanta veemência que até perdeu a voz.





O intervalo contra o Bologna foi, de fato, o mais turbulento desde que o romeno assumiu o comando da Inter: superou até a tempestade após o Juventus 4 a 3 Inter do ano passado. As paredes do Dall’Ara realmente tremeram, porque o técnico estava irritado com todos e cobrava a equipe por aqueles cerca de 40 minutos em que ficou à mercê do adversário. Depois de gritar como nunca, a Inter despertou por completo e jogou o segundo tempo com a postura de um grande time: Chivu conseguiu, assim, o efeito que esperava.





Aleksandar Kolarov, seu auxiliar, falou em seu lugar: "Eu não veria nem o primeiro tempo de forma tão negativa. Nossa postura inicial não foi tão equivocada assim", admitiu. "Cometemos um erro, mas a equipe está se dedicando e sabe o que precisa fazer: eu teria aceitado, antes do jogo, uma vitória por 3 a 1. Nossos jogadores sabem o quanto são fortes, mas o adversário também existe, não jogamos sozinhos. Desta vez, aumentamos a intensidade no segundo tempo e jogamos um grande futebol. A diferença está toda aí. Na Europa, o jogo é mais rápido. Procuramos sempre ser agressivos lá também. Estamos tendo alguns problemas, mas apenas nos resultados: ainda temos tempo de recuperar os pontos perdidos pelo caminho".



