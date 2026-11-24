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Depois de sair de Bérgamo com um empate por 4 a 4 com gosto de derrota, a Inter se prepara cheia de dúvidas para o próximo e importantíssimo confronto da Champions League, contra o Stuttgart. O resultado alimentou o debate sobre a fragilidade defensiva do time comandado por Cristian Chivu. Além de Bastoni e Akanji, Djed Spence também passou a ser alvo das críticas após uma atuação ruim. Até o treinador o criticou, ainda que indiretamente, em declarações à imprensa.

Antonio Cassano e Daniele Lele Adani, porém, foram mais duros com o inglês. No episódio mais recente de Viva El Futbol, programa de Twitch e YouTube criado por eles ao lado de Nicola Ventola, outro ex-jogador da Inter, os dois criticaram duramente a postura e a qualidade do ex-jogador do Tottenham.

AS PALAVRAS DE CHIVU - Logo após a partida, Chivu repreendeu Spence mais de uma vez, sem citá-lo pelo nome. O treinador destacou que a Atalanta conseguiu cruzar com facilidade em muitas ocasiões, mesmo diante da defesa posicionada. Como a maioria dessas jogadas veio de avanços pelo lado defendido por Spence, a referência pareceu bastante clara.

"Hoje sofremos quatro gols com a defesa posicionada. Todos precisamos melhorar em todos os aspectos, sobretudo na gestão das partidas. Não podemos permitir tantos cruzamentos fáceis. Precisamos melhorar nossa percepção do perigo e nossa postura. No quarto gol, o passe vertical de Zappacosta levou a um cruzamento com facilidade demais. Não podemos confiar demais nos momentos da partida".

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AS CRÍTICAS DE ADANI - Adani criticou principalmente a postura de Spence. Segundo ele, uma leitura ruim do jogador deu origem aos dois escanteios que resultaram primeiro em uma defesa milagrosa de Martinez e depois no gol que fez De Ketelaere diminuir para 3 a 2, devolvendo a confiança à Atalanta.



"É fato que a Inter muitas vezes se encanta demais com o próprio jogo. É um aspecto negativo da natureza desses jogadores. O time joga de uma forma que favorece a criação de muitas chances, e todos acabam marcando. Dentro dessa dinâmica, a Inter não fica só administrando o resultado. Quero falar de uma jogada: aos 71 minutos, o placar estava em 3 a 1, Krstovic foi pressionar Spence, que estava pensando em onde iria tomar um aperitivo, completamente desligado da situação. E, na prática, ele deu um escanteio de graça. Pouco depois, veio o gol de De Ketelaere".

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A CRÍTICA DURA DE CASSANO - Mais direto e contundente, como sempre, Antonio Cassano apontou os erros técnicos do inglês e afirmou que ele não tem nível para jogar em um time forte como a Inter.

"Spence? Para mim, é um perna de pau. Era reserva no Genoa, no Tottenham jogava às vezes, outras não, e depois acabou disputando a Copa do Mundo. Eu não gostava tanto de Dumfries, mas ele era útil atuando por toda a lateral. Ficaria com ele a vida toda. Também ficaria com Diouf a vida toda. Não estou entendendo o que está acontecendo: antes ele jogava, era titular absoluto, chegou a ser convocado por Zidane. Agora, de repente, Spence joga sempre, embora seja um jogador que não tem condições de estar em campo. Foi ele quem recolocou a Atalanta no jogo. Deu o escanteio de graça porque estava com a bola no pé direito para afastá-la ou, se fosse o caso, protegê-la. Você sempre protege a bola pelo lado da linha lateral. Se você faz a jogada para o lado contrário, futebol não tem nada a ver com o que se passa na sua cabeça: pode jogar basquete, beisebol, qualquer outra coisa. Alguém que joga na Inter e na Inglaterra não pode cometer um erro desses".