Inter caminha para uma solução interna para substituir Ausilio: Baccin está pronto





Depois de 28 anos, os caminhos de Piero Ausilio e da Inter se separam. As negociações por renovação nos últimos meses não resultaram em um novo contrato, e assim o dirigente comunicou ao clube que não há condições para seguir: o diretor esportivo tem contrato até 2027, mas ganha força a hipótese de uma rescisão consensual, com o substituto, porém, já presente dentro de casa.





SOLUÇÃO INTERNA - Segundo apurado, o clube pode optar por uma solução interna, e o substituto natural de Ausilio é Dario Baccin, por anos braço direito do próprio Ausilio. A de Baccin é uma possibilidade concreta à espera de decisões oficiais por parte da Inter.





FALTA DE ACORDO - A Inter havia oferecido a Ausilio mais um ano, até 2028. Os contratos dos dirigentes do clube, por outro lado, iam de 3 em 3 anos para haver a possibilidade de planejamento. Não houve acordo, mais por isso do que pela questão econômica,