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Segundo o comunicado oficial divulgado pela Inter: "Hakan Calhanoglu passou por exames nesta manhã no Instituto Clínico Humanitas, em Rozzano. Os exames identificaram um desconforto muscular nos flexores da coxa direita".

O prazo de recuperação deve ser de 3 a 4 semanas: o objetivo pode ser contar novamente com o meio-campista turco na final da Supercoppa contra a Lazio, marcada para 22 de dezembro, em San Siro. Assim, Calhanoglu deve perder os jogos contra Stuttgart (hoje, Champions League), Genoa (28 de novembro, Serie A), Genoa (1º de dezembro, Coppa Italia), Frosinone (5 de dezembro, Serie A), Borussia Dortmund (9 de dezembro, Champions League), Torino (13 de dezembro, Serie A) e Lecce (18 de dezembro, Serie A).

O meio-campista turco, nascido em 1994, se lesionou no empate por 4 a 4 entre Atalanta e Inter na noite de domingo. Cristian Chivu o substituiu por Sucic aos 33 minutos.

Hoje, na coletiva de imprensa às vésperas do jogo contra o Stuttgart, válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, Chivu falou sobre a substituição de Calhanoglu na partida de amanhã: "Minha preocupação como treinador é transmitir segurança ao time, é nisso que me concentro na preparação para o jogo. Os jogadores precisam se sentir à vontade para fazer determinadas coisas. Há improvisos que não podemos e não devemos fazer. Temos cinco meio-campistas, vocês verão as escolhas amanhã".

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Nesta temporada, Calhanoglu disputou 14 partidas até o momento pela Inter (10 no campeonato e 3 na Champions League), com 3 gols marcados (todos no campeonato).