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O atacante marfinense com passaporte francês pode ser considerado o mais negociável no mercado

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A Inter olha para as próximas duas janelas de transferências com o mesmo objetivo: reformular o elenco, aumentar o impacto da negociação de jogadores e continuar o mais competitiva possível na Itália e na Europa. Por isso, apesar da intenção de incorporar atletas com características diferentes, sobretudo no ataque, o clube também terá de começar a considerar a possível saída de alguns dos talentos que hoje integram o elenco.

Entre eles, segundo a Gazzetta dello Sport, a Inter identificou Ange-Yoan Bonny como o "mais negociável" dos quatro atacantes atualmente à disposição de Cristian Chivu. Uma eventual venda por um valor elevado poderia permitir à Inter contratar de uma só vez não apenas um, mas dois possíveis reforços com características diferentes.

OS VALORES NO BALANÇO - Bonny chegou a Milão vindo do Parma no verão de 2025 por um valor total de 25 milhões de euros, bônus incluídos. Boa parte desses bônus, vale dizer, já foi acionada. Por isso, o valor registrado até agora no balanço já chegou a cerca de 24,6 milhões de euros de custo histórico. Além disso, o clube de Emília-Romanha garantiu 20% de uma futura revenda, e o centroavante assinou um contrato de cinco anos, com validade até 30 de junho de 2030 e salário líquido a partir de 2 milhões de euros, com aumentos previstos.

Por esse motivo, o impacto no balanço para a temporada 2025/2026 foi de 8,3 milhões de euros. Esse valor sobe com o salário da temporada 2026/2027 e, em 30 de junho de 2027, levará o valor necessário para não registrar prejuízo na venda, ou melhor, o valor a partir do qual se pode começar a falar em lucro na venda, a 14,76 milhões de euros.

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NEGOCIÁVEL, MAS POR QUANTO? - Considerando os 20% da revenda a serem repassados ao Parma, a idade de Bonny, que completou 23 anos recentemente, e os valores do mercado de atacantes na Europa, a Inter não tem a menor intenção de dar desconto para considerar uma eventual saída do centroavante.



Por isso, caso a Inter realmente decida ouvir propostas pelo ex-jogador do Parma para depois buscar reforços no mercado, elas terão de corresponder a uma avaliação de pelo menos 35 milhões a 40 milhões de euros.

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MENDY É A PRIMEIRA ALTERNATIVA? - E se Bonny realmente sair? Como dito, a Inter gostaria de incorporar jogadores com características diferentes. O marfinense tem qualidades semelhantes às de Thuram, mas tende a cair pelos lados em vez de atacar a área e o espaço às costas da defesa. São qualidades que Paul Mendy, por sua vez, mostrou ao menos até agora. Ele despontou neste início de temporada no Cagliari e poderia ter um impacto menor tanto no custo quanto no salário em comparação com o ex-jogador do Parma.

A Inter, porém, também poderia decidir apostar em outros jogadores, talvez mais fortes no um contra um e capazes de criar superioridade numérica em espaços curtos. Um segundo atacante ou um jogador de lado que possa atuar como atacante.