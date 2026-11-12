Inter, boa notícia para Chivu: Luis Henrique voltou a treinar com o grupo

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Hoje, chegam da Pinetina boas notícias para Cristian Chivu sobre Luis Henrique: o brasileiro voltou a treinar com o grupo, segundo o FcInter1908.

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Ainda não há uma data definida para Lautaro Martinez voltar a treinar com o grupo, mas ele espera ficar à disposição para a partida de 22 de novembro contra a Atalanta. Marcus Thuram, que voltou da seleção francesa por causa de uma sobrecarga muscular, está treinando separadamente. Chivu espera tê-lo de volta ao grupo na próxima semana. Já Bonny e Stankovic devem ficar afastados por um mês.

INTER: OS JOGADORES LESIONADOS

LAUTARO

Lautaro Martinez está fora desde 13 de outubro, noite da derrota em casa para o Bruges, e sua recuperação de um desconforto nos músculos flexores da coxa esquerda está perto do fim. É possível que Chivu convoque o camisa 10 para a primeira partida após a pausa, em 22 de novembro, contra a Atalanta.

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THURAM

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Thuram sentiu um incômodo no bíceps femoral direito na vitória de domingo sobre o Como, problema que o obrigou a ficar fora dos próximos jogos de sua seleção, inclusive o confronto com a Itália na quinta-feira, no Meazza. Pelas primeiras avaliações da equipe médica da Inter, parece ser apenas uma sobrecarga muscular. Ele tentará se recuperar para enfrentar a Atalanta em 22 de novembro ou o Stuttgart, pela Champions League, no dia 25. Caso contrário, devemos ter bastante segurança de que voltará a jogar em 28 de novembro, contra o Genoa.

BONNY

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O prazo de recuperação de Bonny, por sua vez, é mais longo. Ele sofreu uma lesão no músculo flexor da coxa direita. Para o francês, que se machucou no fim da partida entre Inter e Como, a previsão é de um mês de afastamento, com retorno esperado para Inter x Torino, em 13 de dezembro, ou Lecce x Inter, em 18 de dezembro.

STANKOVIC

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Stankovic também deve demorar a voltar a ficar à disposição. Ele sofreu uma lesão muscular durante o treino de segunda-feira com a seleção sérvia. O meio-campista ficará afastado por cerca de um mês, com a possibilidade de retornar, assim como Bonny, em Inter x Torino, em 13 de dezembro, ou Lecce x Inter, em 18 de dezembro.

STONES E JONES

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Por fim, entre os dois ingleses, Stones deve voltar a ficar à disposição logo após a pausa, em 22 de novembro. O mesmo vale para Jones, que já se recuperou quase totalmente dos efeitos do desconforto miofascial nos adutores da coxa direita comunicado pela Inter em 8 de outubro.