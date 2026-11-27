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A esperança da Inter era que Alessandro Bastoni tivesse saído de campo a tempo no primeiro tempo da partida que o time venceu por 2 a 0 contra o Stuttgart, pela Champions League, mas os exames aos quais o zagueiro italiano foi submetido não trouxeram boas notícias para as equipes médica e técnica da Inter.

O zagueiro canhoto deve ficar afastado por pelo menos três semanas devido a um problema muscular nos adutores da coxa esquerda. Mais grave do que o previsto, a lesão o obrigará a perder uma sequência de pelo menos seis jogos. O objetivo declarado é tentar estar em campo na Supercopa da Itália contra a Lazio, em 22 de dezembro.

A LESÃO: Bastoni começou como titular na noite de quarta-feira, em San Siro, contra o Stuttgart, e fazia uma ótima partida, com iniciativa no ataque e atenção na defesa, antes de parar em um momento de impasse no jogo. O zagueiro pediu para ser substituído enquanto levantava o calção e massageava a parte da frente da coxa esquerda. Chivu decidiu colocar Dimarco em seu lugar e recuar Carlos Augusto. Durante a transmissão, falou-se em desconforto muscular, mas o problema é mais grave do que o previsto.

O COMUNICADO: Este foi o comunicado divulgado hoje pela Inter: “Alessandro Bastoni foi submetido nesta manhã a exames clínicos e de imagem no Istituto Humanitas di Rozzano. Os exames apontaram um problema muscular no quadríceps da coxa esquerda”

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QUANTOS JOGOS ELE PERDERÁ: O problema muscular, que inevitavelmente o deixará fora por pelo menos duas ou três semanas, certamente o fará perder os dois jogos contra o Genoa, ambos em San Siro, válidos pela 13ª rodada da Serie A e pelas oitavas de final da Copa da Itália. Bastoni também estará ausente nas partidas fora de casa contra o Frosinone e o Borussia Dortmund, esta última decisiva pela Champions League. Na melhor das hipóteses, a esperança é contar com ele já entre os jogos contra o Torino e o Lecce, mas o objetivo declarado do clube é tê-lo 100% à disposição para a Supercopa da Itália, marcada para 22 de dezembro, em San Siro, contra a Lazio.