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Nicolò Barella, meio-campista da Inter, falou em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Stuttgart, válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

“Sempre disse que quem faz a diferença é o time, sempre”, relata FcInter1908.it . “Este é um vestiário muito bom, formado por grandes pessoas, mas em certas situações deveríamos ter lidado melhor com as coisas, porque somos nós que entramos em campo. É uma responsabilidade nossa. Conversamos entre nós porque somos adultos e jogadores experientes. Se tivéssemos a solução pronta, seria muito fácil. Precisamos continuar conversando para melhorar essa situação, mas isso faz parte do futebol. Não estou preocupado.”

“Em Bérgamo, se saímos na frente, o mérito foi de todos. Quando sofremos a virada, a culpa também foi de todos. Nossa atenção caiu um pouco, mas pode acontecer de achar que o jogo já acabou. Ele só termina de verdade quando o árbitro apita. Não podemos nos dar ao luxo de voltar para casa com um ponto, e não três. Em um campeonato, erros assim acontecem. Ainda estamos ali na tabela e vejo o lado positivo.”

As ausências de Chalanoglu e Zielinski: “Toda ausência pesa, independentemente de quem seja. São muitos jogos, muitas competições. Estamos em uma fase da temporada em que já temos muitos jogos nas pernas. Precisamos mostrar nossa melhor versão em campo. Vimos as características do time que vamos enfrentar. É uma equipe muito forte fisicamente, joga com intensidade e precisamos dar tudo o que temos. Queremos fazer isso.”

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“Se falta motivação? Quando você está contra a parede, tenta encontrar forças para reagir. É mais fácil. Mas, desde que cheguei à Inter, o pensamento sempre foi lutar em todas as frentes. Em alguns anos fizemos isso melhor, em outros não, mas não acho que seja uma questão de golpes sofridos. Há altos e baixos, faz parte da história de um time. Poucos times conseguem permanecer no topo por 10 anos. É natural que, ao longo do tempo, a Inter tenha caído e depois se levantado.”

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“Se estamos acomodados? Isso não pode existir. O último time a conquistar dois títulos italianos seguidos foi a Juventus, e nosso objetivo é repetir a conquista. Desde que estou na Inter, isso nunca aconteceu. É impossível que não seja uma motivação. Também disputamos outras competições. Precisamos respeitá-las e dar 100% para fazer o nosso melhor.”