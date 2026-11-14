Inter, alívio com Thuram: a emergência no ataque já acabou

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Marcus Thuram está pronto para retomar seu lugar no ataque da Inter após o desgaste muscular que o obrigou a deixar a concentração da seleção francesa: ele já está disponível para Atalanta x Inter.

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Segundo a Gazzetta dello Sport, trata-se de um problema sem gravidade. O atacante francês pode, portanto, começar jogando ao lado de Pio Esposito no confronto contra a equipe de Sarri.

A convocação de Thuram por Zidane, após o jogador ter ficado fora na primeira pausa para jogos das seleções, foi interrompida devido a uma fadiga no bíceps femoral direito. Uma medida de precaução que, segundo a Gazzetta dello Sport, não deve comprometer seu retorno imediato aos gramados, logo após a pausa, quando a Inter enfrentará a Atalanta em Bérgamo (22 de novembro). Marcus está pronto para voltar a treinar com o grupo e recuperar uma vaga entre os titulares. Neste momento, o francês é uma peça fundamental para o ataque da Inter.

O entrosamento com Pio Esposito já está bem consolidado, e os números confirmam. Nos seis jogos em que os dois começaram juntos, marcaram, ao todo, oito gols: cinco de Thuram e três do atacante da seleção italiana. O desempenho contribuiu para a produção ofensiva da Inter, que marcou 18 gols no total nessas partidas e sofreu apenas cinco. Agora, o objetivo é voltar a escalar a dupla desde o início para enfrentar a equipe comandada por Sarri. Além disso, após a pausa, a Inter também deve contar novamente com o capitão Lautaro Martinez. Resta saber se já na partida contra a Atalanta. O único desfalque é Bonny (que voltará em meados de dezembro): a crise no ataque da Inter já acabou.