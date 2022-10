Inter 4 x 0 Viktoria Plzen: gols, vaga nas oitavas e Barcelona eliminado da Champions League

Com dois gols de Dzeko, um de Mkhitaryan, e outro de Lukaku, a equipe italiana se garantiu nas oitavas de final da competição

Em uma goleada por 4 a 0 contra o Viktoria Plzen no San Siro, a Inter de Milão garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Champions League. O resultado também confirmou a eliminação do Barcelona, que irá para a Europa League.

Na primeira etapa, a Inter pressionou desde o começo, mas o goleiro Stanek fez boas defesas, evitando o primeiro gol. Porém, aos 34 minutos, a Inter finalmente conseguiu furar o bloqueio do goleiro, abrindo o placar na cabeçada de Mkhitaryan, após ótimo cruzamento do zagueiro Bastoni. Apenas sete minutos após o primeiro gol, Dzeko marcou o segundo da equipe, completando para o gol após passe de Dimarco.

Na segunda etapa, o cenário não mudou, com a Inter criando chances em busca de aumentar a contagem. A equipe visitante, que no primeiro tempo havia feito apenas três finalizações, fez apenas duas nos últimos 45 minutos.

Aos nove minutos do segundo tempo, Mkhitaryan quase fez seu segundo gol na partida, mas parou na trave do Viktoria. Pouco depois, Lautaro Martinez também desperdiçou a chance de fazer o terceiro, parando no goleiro Stanek. O terceiro gol veio aos 20 minutos da segunda etapa, do artilheiro Dzeko novamente.

Com o placar definido, o belga Romelu Lukaku, que não atuava desde agosto por lesão, entrou em campo, e ainda conseguiu marcar o quarto da equipe italiana, após boa tabela com o argentino Joaquin Correa.

Inter e Viktoria voltam a campo pela Champions League na próxima semana, pela última rodada da fase de grupos. Na terça-feira (1), os italianos enfrentam o Bayern de Munique, fora de casa, enquanto o Viktoria recebe o Barcelona.