O Aston Villa anunciou que tomará medidas legais contra Jamie Carragher, analista da rede "Sky Sports", por conta de seus "insultos inaceitáveis" ao clube e à torcida.

Nassef Sawiris, coproprietário do clube e presidente de seu conselho administrativo, anunciou a controversa medida através das redes sociais.

O clube publicou um comunicado conciso em sua conta oficial no fim da noite de sexta-feira.

A iniciativa de Sawiris veio em resposta às declarações de Carragher sobre a torcida do Aston Villa, depois que ele sugeriu que o Manchester United deveria contratar Unai Emery, o técnico da equipe, afirmando que o treinador espanhol gostaria de assumir o comando do Manchester United caso Michael Carrick fosse demitido do cargo.

Carragher afirmou, durante sua participação no programa "Stick to Football", que a torcida do Aston Villa deveria calar a boca, acrescentando que "o Aston Villa nunca se tornará o Manchester United".

Essas declarações provocaram grande indignação nos corredores do Aston Villa.

Sawiris afirmou que o clube não ficará de braços cruzados diante dessas ofensas, tendo dito em seu comunicado: "O Aston Villa dará início a medidas legais contra Jamie Carragher por conta de seus insultos inaceitáveis ao clube e à torcida".

E acrescentou: "O Aston Villa não permitirá que ninguém atrapalhe nossa trajetória ascendente no futebol inglês e europeu".

Carragher havia falado no início desta semana sobre Unai Emery, o técnico campeão da Liga Europa na temporada passada, e a possibilidade de ele assumir o comando do Manchester United, afirmando que o treinador do Aston Villa não recusaria a oportunidade de comandar a equipe.

Carragher disse: "Acho que Unai Emery é um treinador incrível, considerando o que ele apresenta ano após ano. Ele lida com essa quantidade de mudanças, e com jogadores que precisam de tempo para se adaptar, e consegue ter sucesso nisso ano após ano".

E acrescentou: "Mas o motivo que me leva a responder à torcida do Aston Villa é que eu não consigo acreditar que um treinador alcance todo esse sucesso na Liga Europa, pois, se eu fosse jogador e vencesse a Liga Europa três ou quatro vezes, com certeza passaria a aspirar a disputar a Liga dos Campeões".

E continuou: "O Aston Villa nunca se tornará o Manchester United. Apenas acho que ele não alcançou o sucesso esperado no Paris Saint-Germain ou no Arsenal, e talvez isso se deva a existirem disputas entre pessoas influentes dentro do vestiário e coisas desse tipo, mas com certeza ele vai querer ter a oportunidade de treinar um clube gigante novamente. Existe uma hierarquia no futebol, quer você goste disso ou não".

E prosseguiu: "O Real Madrid vai ficar com o melhor jogador do Manchester United, e já fez isso quando contratou Cristiano Ronaldo, e há clubes de menos prestígio do que o Aston Villa que contratarão seus jogadores ou seu treinador, portanto calem a boca, torcedores do Aston Villa. O Aston Villa nunca se tornará o Manchester United".

Carragher voltou a esclarecer suas declarações polêmicas, na sexta-feira, durante sua participação no programa "Overlap Daily", dizendo: "A coisa toda cresceu demais e ficou maior do que era. Acabei pedindo que me deixassem em paz, e talvez eu não devesse ter usado essa expressão. Mas foi tudo em tom de brincadeira, porque eles lotaram minhas páginas nas redes sociais de comentários".

E concluiu: "Quando eu dizia a eles para me deixarem em paz, eu queria dizer que não me incomodassem nas minhas contas nas redes sociais. Se quiserem tirar sarro de mim no bar na companhia do senhor Goldbridge, não tenho problema nenhum, mas fiquem longe das minhas contas pessoais! Vamos todos encerrar essa desavença, pois sou um dos maiores fãs do Aston Villa".