O Manchester City não precisou de mais de 24 horas para transformar o tropeço do Arsenal em uma oportunidade valiosa e enviar uma mensagem clara aos seus rivais na disputa da Premier League. No momento em que o atual campeão sofreu um duro golpe ao perder por 3 a 0 para o Brighton, a equipe do técnico Enzo Maresca se preparava para agarrar a chance, antes de conquistar uma emocionante vitória sobre o Sunderland por 5 a 3, em uma partida que trouxe muitos pontos positivos, mas que ao mesmo tempo revelou algumas questões que precisam ser resolvidas.

Com isso, o Manchester City entrou na data Fifa com a moral muito elevada, depois de ter tirado o máximo proveito possível do tropeço do Arsenal e de ter dado continuidade ao seu início perfeito de temporada, num momento em que os contornos da disputa pela liderança da Premier League começaram a se desenhar cedo.

A história começou no sábado, quando o Arsenal sofreu uma dura derrota para o Brighton por três gols a zero, um resultado que abriu as portas para que o Manchester City assumisse a liderança isolada da tabela de classificação.

E a oportunidade estava clara diante da equipe de Maresca: vencer o Sunderland significaria chegar ao topo com três pontos de vantagem, algo que o time de fato conseguiu, embora a partida não tenha sido nada fácil.

Maresca havia descrito o confronto com o Sunderland, antes de seu início, como o teste "mais difícil" para sua equipe nesta temporada até o momento, especialmente porque o adversário tem a capacidade de pressionar com força ao perder a bola, além da variedade de suas armas ofensivas e das bolas paradas, bem como da presença do atacante Brian Brobbey.

E apesar da dificuldade do confronto, o City conseguiu sair com uma emocionante vitória, mantendo seu retrospecto perfeito e alcançando sua sétima vitória consecutiva em todas as competições.

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Maresca continua escrevendo o início perfeito

A vitória sobre o Sunderland representa um marco importante na trajetória de Maresca no Manchester City, especialmente depois de o treinador ter sofrido fortes críticas após a derrota para o Arsenal na partida da Supercopa da Inglaterra em agosto passado.

Mas a equipe logo respondeu dentro de campo, conquistando sete vitórias consecutivas em diferentes competições, confirmando que o início difícil não passou de uma fase passageira.

Maresca disse após a partida que preferiria ter vencido por 1 a 0 em vez de 5 a 3, mas ao mesmo tempo destacou que esperava um confronto muito difícil.

E explicou: "Eu sabia o quão fortes eles são; jogam com muita intensidade ao perder a bola e têm armas variadas quando estão com a posse, como as bolas paradas e a presença de Brobbey".

E acrescentou que as sete partidas oficiais que a equipe disputou foram diferentes entre si, o que proporcionou aos jogadores experiências variadas que podem ser aproveitadas no futuro.

O treinador afirmou que sua equipe passou por diversas situações durante este período, começando por jogar com dez jogadores em uma das partidas, passando pelo complicado confronto com o Sunderland, até estar perdendo para o Bournemouth por 1 a 0 antes de virar o resultado, ressaltando que todos esses cenários representam oportunidades de aprendizado e evolução.

O City se impõe na liderança da liga

A vitória sobre o Sunderland não foi apenas mais três pontos, mas deu ao Manchester City a chance de assumir a liderança isolada da Premier League com três pontos de vantagem sobre o Arsenal, depois de se tornar a única equipe entre os clubes das quatro primeiras divisões da Inglaterra a manter um aproveitamento perfeito de 100% de vitórias.

Maresca também reforçou sua posição nos registros da Premier League, tornando-se o sexto treinador a vencer suas cinco primeiras partidas por seu clube, juntando-se a uma lista que inclui nomes de destaque como Carlo Ancelotti, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri e Ole Gunnar Solskjaer.

Chama a atenção que a própria lista inclui Pep Guardiola, o ex-treinador do Manchester City, quando começou seu trabalho com a equipe em 2016, conforme informou a "BBC Sport".

E dentro de campo, surgiu um conjunto de indicadores positivos, com destaque para a boa atuação de Antoine Semenyo, que marcou dois gols e deu uma assistência, além do desempenho notável de Rayan Cherki, bem como o primeiro gol de Enzo Fernández pelo clube.

Já Erling Haaland deu continuidade à escrita de seus próprios números, depois de marcar o quinto gol do City diante do Sunderland, acrescentando a equipe à lista de suas vítimas na Premier League, tendo marcado contra todas as 25 equipes que enfrentou na competição.

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Grande vitória, mas Maresca não se sente tranquilo

E apesar da alegria com a vitória e a liderança, o resultado trouxe outro lado que não pode ser ignorado. O Manchester City havia sofrido apenas dois gols em suas quatro primeiras partidas na Premier League, antes de ver suas redes balançarem três vezes diante do Sunderland ao longo dos 90 minutos.

Brian Brobbey foi uma fonte constante de incômodo para a defesa do City e conseguiu marcar três gols, um "hat-trick", apesar da derrota de sua equipe, tornando-se apenas o sexto jogador na história da Premier League a marcar três gols em uma única partida e acabar na equipe derrotada.

E não foram apenas gols isolados, pois o Sunderland poderia ter marcado mais, depois de sua média de gols esperados ter chegado a 4,25, a maior média de uma equipe visitante na história do Etihad Stadium em partidas da Premier League.

E aqui apareceram os sinais de preocupação em Maresca, que enfatizou a necessidade de melhorar alguns detalhes defensivos. O treinador disse: "Estou sempre preocupado e tento constantemente saber o que podemos melhorar. Com certeza, sofrer dois dos três gols foi algo fácil demais".

E apontou que o segundo gol veio de uma cobrança rápida de falta executada por Granit Xhaka, um lance que ele considerou que sua equipe não deveria ter permitido, enquanto o terceiro gol veio de outra falta praticamente da mesma maneira.

E apesar de elogiar o início, Charlie Adam, ex-meio-campista do Liverpool, considera que o Manchester City ainda precisa desenvolver alguns aspectos se quiser manter esse nível ao longo de toda a temporada.

Adam disse que marcar cinco gols em casa e apresentar esse nível de desempenho representam algo muito positivo, especialmente porque a equipe aproveitou a derrota do Arsenal e entrou na data Fifa na liderança da tabela.

Mas ele apontou que o City não consegue disputar uma temporada inteira da mesma forma como jogou diante do Sunderland, ressaltando a necessidade de a equipe ter uma capacidade maior de controlar os espaços durante determinados períodos das partidas.

E explicou que a dependência constante da marcação individual e o ato de perseguir os jogadores do adversário por toda parte pode deixar espaços perigosos, algo que ficou claro durante a última partida.

O teste do Liverpool: o primeiro exame de verdade após a pausa

E enquanto o Manchester City comemora seu início perfeito, um confronto de peso o aguarda após a data Fifa, que se estende por três semanas. A equipe será visitante do Liverpool no domingo, 11 de outubro, em um confronto que dará a Maresca um novo teste da capacidade de sua equipe de lidar com os grandes jogos e a pressão constante.

E se a partida contra o Sunderland revelou o grande poder ofensivo que o City possui, o confronto com o Liverpool será uma oportunidade de saber o quanto ele é capaz de controlar o andamento do jogo quando enfrenta um adversário forte e organizado.

E entre os pontos positivos e os alertas, o Manchester City pode olhar para a data Fifa a partir de uma posição forte na tabela de classificação, depois de ter aproveitado o tropeço do Arsenal da melhor forma possível.

Foram 24 horas perfeitas sob todos os aspectos: o Arsenal cai, o City vence, seu ataque continua brilhando, Haaland acrescenta uma nova vítima à sua lista e Maresca alcança um início histórico.

Mas a mensagem mais importante que saiu do Etihad Stadium talvez seja diferente: a liderança foi conquistada, mas mantê-la exige um controle maior, uma solidez defensiva mais alta e a capacidade de administrar as partidas difíceis sem permitir que o adversário retorne à disputa.

E assim, o Manchester City parte para a pausa na liderança, mas sabe muito bem que o verdadeiro teste o aguarda assim que retornar.

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