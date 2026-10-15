Quem é um jogador de ponta precisa ter uma comemoração de gol própria: Nicolas Jackson fica parado com a expressão impassível, estende o polegar na horizontal em direção à câmera de TV e o gira lentamente para cima, antes de apontá-lo bruscamente para baixo. Para completar a encenação, faz um gesto de "cortar a cabeça" que, em outras ligas, como mostra o caso de Paris Brunner no Monaco, já chegou a render uma suspensão mais longa.

Não é o caso na Premier League, onde Jackson voltou a jogar nesta temporada. O Chelsea, por meio do técnico Enzo Maresca, não via mais condições para continuar trabalhando com o atacante no verão de 2025. Ele acabou emprestado ao Bayern de Munique para ser reserva de Harry Kane.

Lá, teve um desempenho razoável, com 11 gols e quatro assistências em 34 jogos oficiais. Mas, na avaliação do Bayern, suas atuações também não justificavam uma contratação em definitivo pelo valor estipulado de 65 milhões de euros. É compreensível: Jackson não se credenciou como sucessor de longo prazo de Harry Kane, que, por enquanto, segue intocável.

Assim, voltou ao Chelsea, que não abriu mão do preço pedido, embora não oferecesse a Jackson perspectivas em Stamford Bridge. No fim de agosto, o Aston Villa, que precisava urgentemente de um substituto para Ollie Watkins, de saída, no centro do ataque, fechou sua contratação. O clube de Birmingham pagou 55 milhões de euros pelo atacante, valor que pode chegar a 75 milhões de euros com bônus atrelados ao desempenho.

Como foi o início de temporada do Aston Villa e de Nicolas Jackson?

Individualmente, Jackson tem tido sucesso, embora o Villa, quinto de baixo para cima na Premier League, ainda não esteja nada bem, ao menos no campeonato. Ele marcou cinco gols em oito jogos oficiais pelo novo clube, dois deles nesta semana, na convincente vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahce pela Liga dos Campeões. E voltou a exibir sua comemoração tão particular, para a qual ainda não deu explicação e que, por isso, gerou especulações na internet. A interpretação mais óbvia é que se trata de um gesto de "Gladiador": com o polegar para baixo e o movimento de cortar a garganta, pede-se a morte do combatente derrotado. Isso não torna a comemoração mais bonita, mas a torna mais peculiar.

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Para os torcedores do Villa, pouco importa como Jackson comemora. O importante é que ele, uma das grandes esperanças do clube ao lado de Leon Goretzka, que, após sua transferência do Bayern de Munique, estreou na temporada contra o Fener depois de um longo período afastado por lesão, continue marcando. As condições para isso são boas: afinal, Jackson voltou a trabalhar com seu técnico favorito no clube que venceu a Liga Europa no ano passado. Ele já havia trabalhado com Unai Emery anos atrás, no Villarreal, e conquistou a Liga Europa sob seu comando. "Jogar para esse treinador é muito importante", disse agora sobre Emery.

Emery aposta constantemente em Jackson no ataque. Mas isso também se deve à falta de alternativas de qualidade no elenco após uma grande reformulação no verão. O senegalês de 25 anos ainda precisa convencer os que continuam céticos. "Se ele é mesmo um jogador tão bom, por que não se firmou no Chelsea?", questionou nesta semana o ex-olheiro do Villa Bryan King ao Football Insider.

Os torcedores do Villa nem querem ouvir a resposta a essa pergunta enquanto Jackson continuar marcando gols e comemorando de seu jeito tão particular, ainda que a forma escolhida não seja de muito bom gosto.