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O Manchester United não precisou de muito tempo sob o comando de seu novo técnico, Mauricio Pochettino, para que ficasse clara a dificuldade da missão que o espera em Old Trafford. Depois de apenas três jogos do treinador argentino, o time se viu diante de uma sequência de resultados pesados, que recolocou o nome do clube em registros históricos "negativos" que não apareciam havia mais de seis décadas e colocou o início do argentino no clube sob pressão precoce.

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Diante do Brentford, o United sofreu uma derrota por 4 a 0 na noite deste sábado, pela 12ª rodada da Premier League , e completou uma sequência de três jogos consecutivos no campeonato em que levou quatro gols ou mais. De acordo com uma estatística publicada pelo perfil "Squawka", isso não acontecia com o time desde 1961. A equipe foi vazada quatro vezes diante do Aston Villa, depois do Liverpool e, por fim, do Brentford.

A sequência começou com o empate por 4 a 4 com o Aston Villa em 8 de novembro (sob o comando do ex-técnico Michael Carrick), seguido pela derrota por 4 a 0 para o Liverpool no dia 22 do mesmo mês e pela queda com o mesmo placar diante do Brentford hoje, 28 de novembro. Com isso, o United sofreu 12 gols em três jogos consecutivos e marcou apenas quatro, todos no confronto com o Aston Villa.

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E a situação não se limitou aos gols sofridos: o perfil "Mr Chip" revelou, no X, que o Manchester United perdeu duas partidas seguidas na primeira divisão inglesa por quatro gols ou mais de diferença pela primeira vez desde dezembro de 1963.

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A "Opta" confirmou o mesmo dado e apontou que a última vez em que o time havia perdido duas partidas consecutivas no campeonato por pelo menos quatro gols de diferença foi no "Boxing Day" de 1963.

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Os números coincidiram com os primeiros jogos de Pochettino, que não venceu nenhuma de suas três primeiras partidas no comando do time. O treinador perdeu a estreia para o Liverpool por 4 a 0 no campeonato, depois empatou por 2 a 2 com o Sporting na Champions League e, nesta noite, sofreu a segunda derrota no torneio nacional, diante do Brentford, pelo mesmo placar.

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No balanço do Manchester United no campeonato nesta temporada, a derrota para o Brentford foi a sexta do time, contra cinco empates e apenas uma vitória, e a equipe segue com 8 pontos após 12 jogos. O time havia somado 8 pontos nas 11 primeiras rodadas, antes da nova derrota de hoje, que o manteve na 19ª colocação (penúltima) da tabela.

Do outro lado, o Brentford chegou a 20 pontos com a quinta vitória na competição, além de cinco empates e duas derrotas, e subiu para a quinta colocação.

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O time também conquistou sua primeira vitória sobre o Manchester United em Old Trafford pela Premier League, aproveitando a eficiência ofensiva e os repetidos erros defensivos dos donos da casa.

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