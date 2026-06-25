Informações sobre o início da partida entre Tunísia e Holanda: a que horas a bola vai rolar

Já há clareza sobre o horário de início da partida entre a seleção holandesa e a Tunísia. Devido às condições climáticas imprevisíveis, havia o risco de o último jogo da fase de grupos da Oranje ser adiado, mas agora parece que isso não vai acontecer.
“O comunicado é que a partida terá início conforme o planejado”, informa o repórter da NOS, Jeroen Stekelenburg, diretamente de Kansas City, onde será disputada a partida contra a Tunísia.
Isso significa que a partida começará “normalmente” à 01h00 (horário da Holanda). “É realmente incrível quando se olha para o campo. Choveu forte, mas agora não há nenhuma poça no gramado.”
“Na verdade, o campo está perfeito, então tudo vai começar às 01h”, afirmou Stekelenburg.